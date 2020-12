Tvorba hrubého kapitálu sa medziročne znížila o 8,2 %

Bratislava 4. decembra (TASR) - Celková tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2020 dosiahla objem necelých päť miliárd eur, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu 4,8 miliardy eur a zmena stavu zásob 135,2 milióna eur. Tvorba hrubého fixného kapitálu bola v medziročnom porovnaní nižšia o 8,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nízka úroveň tvorby hrubého fixného kapitálu bola v medziročnom porovnaní ovplyvnená najmä nižším objemom nakúpených nových fixných aktív o 8,2 % v hodnote viac ako piatich miliárd eur. V štruktúre investovaných peňažných prostriedkov predstavovali najväčší podiel investície do činností v oblasti nehnuteľností, a to 20,9 %, a v priemyselnej výrobe (18,7 %). Najväčší objem investícií, a to viac ako 160 miliónov eur, zaznamenala spomedzi odvetví priemyselnej výroby výroba dopravných prostriedkov. Nasledovali investície v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu, ako aj v odvetví verejná správa a obrana s rovnakým podielom 9,1 % na celkových investíciách v SR.



Pokles investičného dopytu bol výsledkom najmä nižších investícií do strojov a zariadení, zbraňových systémov medziročne o 13,5 %. V tom výdavky do dopravných prostriedkov klesli o 27,4 % a do ostatných strojov a zariadení o 7,6 %. Medziročne sa znížili aj kapitálové výdavky do stavieb o 4,2 %, pričom zložka investície do ostatných stavieb klesla o 14,7 %, ale investície do budov na bývanie, naopak, vzrástli o 16,5 %.



Stav zásob v 3. štvrťroku 2020 vzrástol o 135,2 milióna eur. Vývoj ovplyvnil najmä rast zásob materiálu o 224,4 milióna eur, tovaru o 127 miliónov eur a tiež zásob výrobkov a zvierat o 13,7 milióna eur. Klesli len zásoby nedokončenej výroby o 229,9 milióna eur.



V 1. až 3. štvrťroku 2020 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 12,9 miliardy eur, čo je oproti rovnakému obdobiu roka 2019 zníženie o 25,1 %. Z toho hrubý fixný kapitál tvoril objem 12,6 miliardy eur pri medziročnom poklese 10,3 %. Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2020 oproti stavu na začiatku roka 2020 zvýšil o 257,2 milióna eur.