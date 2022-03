ŠÚSR: Tvorba kapitálu vo 4. štvrťroku 2021 medziročne stúpla o 7,3 %

Bratislava 8. marca (TASR) - Celkovo tvorba hrubého kapitálu počas 4. štvrťroku 2021 dosiahla 4,9 miliardy eur, medziročne to bolo viac o 7,3 % (v stálych cenách o 5,2 %). Jeho podstatná zložka tvorba hrubého fixného kapitálu dosiahla 5,8 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 9,2 % (v stálych cenách o 6 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Objem investícií počas posledného štvrťroka 2021 vzrástol v bežných cenách o 9,2 % a za celý rok 2021 o 2,8 %, stále to bolo menej ako v roku 2019. Najviac investovali firmy podnikajúce v nehnuteľnostiach a priemyselnej výrobe.



Najväčší podiel, viac ako pätinu financií, investovali podniky patriace do odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností a druhú pätinu subjekty podnikajúce v odvetví priemyselnej výroby. Vývoj investičných aktivít bol počas celého roka rozkolísaný. Kým v 1. a 3. štvrťroku bol pozorovaný pokles investovania, v 2. a opäť vo 4. štvrťroku boli hodnoty v pluse.



V súhrne za celý rok 2021 tvorba hrubého kapitálu vzrástla v stálych cenách o 13,9 %, ale takmer celú hodnotu rastu tvorí zmena stavu zásob (o 13,3 % v stálych cenách). Samotné investície (tvorba hrubého fixného kapitálu) dosiahli za rok hodnotu 18,6 miliardy eur pri medziročnom náraste 2,8 % v bežných cenách (o 0,6 % v stálych cenách). Bolo to však výrazne menej ako v roku 2019.



Vyššie rasty sa prejavili aj v podielovo menej významných odvetviach priemyselnej výroby, napríklad v ostatnej výrobe o 40,4 %, vo výrobe základných farmaceutických výrobkov o 35,1 %, vo výrobe elektrických zariadení o 26,6 % alebo vo výrobe potravín o 17,3 %.