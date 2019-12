Ubytovacie zariadenia v októbri 2019 evidovali 573.000 hostí

Bratislava 19. decembra (TASR) - Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v SR v októbri 2019 dosiahol 573.000 osôb, čo predstavovalo rast oproti minulému roku o 21,1 %. Súčasne ubytovatelia zaznamenali vyše 1,4 milióna prenocovaní návštevníkov pri medziročnom raste o 17,7 %. Ide o najvyššiu návštevnosť v mesiaci október publikovanú od roku 2006. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V štruktúre hostí tvorili 64 % obyvatelia Slovenska a 36 % cudzinci. Celkovo sa v hoteloch, penziónoch a ďalších typoch zariadení pre cestovný ruch ubytovalo 366.500 občanov Slovenska. Ich počet medziročne vzrástol o 24,6 %. Zahraničných návštevníkov bolo 206.500, čo bolo o 15,3 % viac ako v októbri 2018.



Návštevníci strávili v ubytovacom zariadení v priemere 2,5 noci, v tom domáci 2,6 a zahraniční 2,3 noci. Je to menej ako v októbri minulého roka, keď priemerná dĺžka pobytu bola 2,6 noci a domáci hostia strávili v ubytovacom zariadení 2,8 noci.



Cestovný ruch sa priaznivo vyvíjal vo všetkých krajoch, najvýraznejšie na východe Slovenska, v Prešovskom kraji sa celkový počet návštevníkov medziročne zvýšil až o 31,8 % a v Košickom kraji o 28,3 %.



Pre domácich návštevníkov stále zostávajú najvyhľadávanejšie turistické centrá v Žilinskom a Prešovskom kraji, v každom z nich sa ubytovalo počas októbra takmer 80.000 návštevníkov. Ich počet sa v Prešovskom kraji zvýšil o 31,4 %, čo bol v rámci krajov najvyšší rast. Zároveň tento región vykázal v októbri aj najvyšší rast počtu zahraničných návštevníkov (o 33,2 %). V absolútnom vyjadrení však najviac hostí zo zahraničia, až 93.000, smerovalo do Bratislavského kraja (44,9 % podiel z cudzincov).



Za prvých desať mesiacov roku 2019 sa celkovo v SR ubytovalo 5,5 milióna návštevníkov, čo predstavovalo nárast o 14 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Z toho domácich návštevníkov bolo 3,4 milióna a v zariadeniach cestovného ruchu strávili 9,9 milióna nocí. Medziročne vzrástol počet domácich návštevníkov o 17,2 % a cudzincov o 9,2 %. Celkový počet prenocovaní (domáci hostia aj cudzinci) bol 15,4 milióna nocí (medziročne nárast o 13,3 %).



Ku koncu októbra 2019 poskytovalo v SR ubytovacie služby 4476 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne vzrástol o 11,2 %. K dispozícií bolo 70.700 izieb so 185.800 lôžkami. Počet izieb vzrástol v porovnaní s októbrom 2018 o 6,9 %, počet lôžok bol vyšší o 8,2 %.