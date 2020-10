Viac ako tretina Slovákov si nemôže dovoliť týždennú dovolenku

Bratislava 16. októbra (TASR) – Viac ako tretina Slovákov si nemôže dovoliť zaplatiť týždennú dovolenku a takisto tretina obyvateľov SR nie je schopná čeliť nečakaným výdavkom. Vyplýva to zo štatistík EU SILC 2019. Štatistický úrad (ŠÚ) SR o týchto dátach informoval pri príležitosti sobotného (17. 10.) Medzinárodného dňa boja proti chudobe.



"Najčastejším problémom Slovákov v oblasti výdavkov je skutočnosť, že si nemôžu dovoliť zaplatiť raz ročne týždeň dovolenky mimo domu. V minulom roku to priznalo až 37,3 % obyvateľov SR," uviedli štatistici. Druhý najväčší problém Slovákov sa týkal nižšej schopnosti čeliť nečakaným výdavkom, čo sa dotýka 30 % (1,6 milióna) obyvateľov. Tretím problémom bola neschopnosť zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň, čo si nemôže dovoliť 12,3 % slovenskej populácie.



"Počet a podiel ľudí, ktorí uvádzajú tri najčastejšie nedostatky však medziročne klesol a klesá aj z dlhodobého hľadiska. Problém zaplatiť týždňovú dovolenku mimo domova raz ročne mala pred desiatimi rokmi ešte viac ako polovica obyvateľstva, teraz je to už len necelých 38 % populácie," poznamenal riaditeľ odboru štatistickej životnej úrovne obyvateľstva Róbert Vlačuha s tým, že rovnako aj problém s nečakanými výdavkami malo pred desiatimi rokmi výrazne viac Slovákov.



Na úrovni EÚ má problém so zaplatením týždennej dovolenky raz ročne zhruba 28 % obyvateľov. Horšie ako Slováci sú na tom napríklad Taliani či Chorváti, naopak v Rakúsku má tento problém len 13 % obyvateľstva.



Približne desatina Slovákov mala v roku 2019 problém so splácaním pôžičiek, čo štatistici považujú za nepatrnú medziročnú zmenu. Oproti roku 2018 sa však výraznejšie zvýšil počet domácností, ktoré majú problém s udržaním primeraného tepla v dome či byte počas celého roka (7,8 % obyvateľov). Na kúpu osobného auta vlani nemala dostatok financií každá desiata domácnosť. Na Slovensku však takmer neexistuje človek, ktorý by tvrdil, že si nemôže dovoliť mobilný telefón.



Viac ako 15 % Slovákov trpí aspoň troma nedostatkami z deviatich sledovaných položiek. Tento ukazovateľ oproti roku 2018 poklesol o dva percentuálne body. Narástol však podiel Slovákov, ktorí pociťujú nedostatok v štyroch sledovaných položkách – nárast o 0,9 percentuálneho bodu na úroveň takmer ôsmich percent.