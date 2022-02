Štatistický úrad: Zamestnanosť vlani medziročne klesala

Bratislava 10. februára (TASR) - Zamestnanosť v roku 2021 medziročne klesala naprieč celou ekonomikou, výnimkou boli informačné a komunikačné činnosti, ktoré zvýšili pracovné kapacity o 4,8 % v porovnaní s rokom 2020. Bol to zároveň jediný sektor, ktorý prijal viac zamestnancov aj v porovnaní s obdobím spred pandémie nového koronavírusu. Medziročne vzrástla zamestnanosť aj vo vybraných trhových službách, a to o 0,2 %. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V ostatných ôsmich sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles zamestnanosti od 1,5 % v doprave a skladovaní až po 9,2 % v ubytovaní," poznamenali štatistici na margo medziročného vývoja.



Čo sa týka porovnania roku 2021 s predpandemickým rokom 2019, vyšší počet zamestnaných osôb ako pred pandémiou malo jediné odvetvie - informačno-komunikačné technológie (IKT), ktorému vzrástla zamestnanosť o osem percent. Všetky ostatné odvetvia zaznamenali pokles.



"Najvýraznejší úbytok v priebehu dvoch rokov viac ako o pätinu zaznamenalo ubytovanie (o 22,1 %). Súčasne pokles počtu zamestnaných na úrovni okolo 10 % sa prejavil v odvetviach reštaurácie a pohostinstvá, ale aj v stavebníctve," skonštatovali štatistici s tým, že v priemysle, ktorý tvorí jednu z dominantných zložiek ekonomiky, poklesla zamestnanosť počas dvoch rokov o 7,7 %.



V poslednom mesiaci roka 2021 sa zamestnanosť medziročne zvýšila v troch z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Z hľadiska počtu zamestnaných si v porovnaní s decembrom 2020 polepšili informačné a komunikačné činnosti o 8,6 %, ubytovanie o 2,5 % a tiež doprava spolu so skladovaním o 0,4 %. "Ubytovanie aj doprava však len dobiehali prepady počtu zamestnaných v roku 2020. Ostatné sledované odvetvia mali decembrovú zamestnanosť medziročne nižšiu," uzavreli štatistici.