Štatistika: Pandémia vlani utlmila cestovanie Slovákov

Bratislava 27. augusta (TASR) – Koronakríza vlani výrazne utlmila cestovanie Slovákov. Počet pobytov sa prepadol o 59 %. Pokles počtu ciest s prenocovaním sa minulý rok oveľa viac dotkol zahraničných pobytov, ktoré klesli až o 81 %. Vyplýva to z údajov zo zisťovania v domácnostiach, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR v publikácii Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020.



Obyvatelia Slovenska vlani absolvovali takmer päť miliónov súkromných pobytov s prenocovaním doma či v zahraničí. Oproti poslednému "predkovidovému" roku 2019 je to výrazný prepad skoro o 59 %. Predvlani sa Slováci zúčastnili na 12,1 milióna cestách.



Koronakríza sa prejavila aj skrátením dĺžky ciest. V minulom roku podľa ŠÚ výraznejšie dominovali krátkodobé pobyty na jednu až tri noci. Predstavovali dve tretiny cestovateľských aktivít Slovákov. V roku 2019 prevažovali menej, keď tvorili 56 % pobytov.



Útlm cestovateľských aktivít počas prvého roka pandémie ochorenia COVID-19 bol spojený aj s poklesom výdavkov na cestovanie. Pri tuzemských pobytoch išlo podľa ŠÚ len o mierny medziročný pokles zo 151 eur na 148 eur na cestu. Výrazný prepad však nastal pri zahraničných pobytoch, obyvateľ Slovenska minul na jednu cestu o štvrtinu menej ako v roku 2019, celkovo 357 eur.



"Nižšie výdavky sú spojené najmä so skrátením dĺžky pobytov a preferenciou ubytovania u rodiny a známych na úkor plateného typu ubytovania. Priemerný počet prenocovaní v zahraničí klesol na 5,4 noci, v roku pred pandémiou to bolo 6,3 noci," priblížila riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR Veronika Töröková.



ŠÚ zároveň dodal, že výsledky všetkých terénnych zisťovaní v domácnostiach vlani výrazne ovplyvnili opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, kvalitu dát vrátane štatistických odchýlok o cestovnom ruchu ovplyvnil extrémny útlm aktivít v rámci cestovania a sťažené podmienky pri terénnom zisťovaní dát.