Zdieľané ubytovanie v SR z cudzincov najčastejšie využívali Česi

Bratislava 2. júla (TASR) – Najčastejšie si zdieľané ubytovanie na Slovensku okrem domácich hostí predvlani objednávali Česi, Poliaci a Briti. Informoval o tom Štatistický úrad SR v piatok na základe experimentálnych dát Eurostatu o využití online platforiem na rezerváciu krátkodobého ubytovania v Európskej únii.



Podklady na analýzu poskytli štyri najväčšie on-line platformy pre ubytovacie služby - Airbnb, Booking, Expedia Group a Tripadvisor a štatistika vychádza z počtov rezervácií.



Cez najväčšie platformy zdieľanej ekonomiky v oblasti cestovného ruchu si v roku 2019 návštevníci na Slovensku objednali ubytovanie na 2,4 milióna nocí.



Zhruba tri štvrtiny hosťovských prenocovaní v rámci krátkodobého ubytovania na Slovensku si rezervovali turisti zo zahraničia. Išlo predovšetkým o rezervácie z Českej republiky (370.000 nocí) a Poľska (283.000). Viac ako 100.000 prenocovaní mali aj turisti z Veľkej Británie, Dánska a Maďarska.



„Zdieľané formy na zabezpečenie si ubytovania v súkromí na Slovensku však využili aj turisti z Ameriky, Ázie či Austrálie a Oceánie. Viac ako štvrtinu, 614.000 hosťovských nocí, si však objednali Slováci," poznamenali štatistici.



Počet rezervácií ubytovaní na Slovensku však patrí medzi najnižšie v Európe. Krajina mala v roku 2019 piaty najnižší počet strávených nocí a šiesty najmenší počet rezervovaných pobytov v EÚ.



„Najčastejšie si návštevníci na Slovensku rezervovali ubytovanie na obdobie letných mesiacov, až 32 % hosťovských prenocovaní sa zrealizovalo počas júla (350.000) a augusta (395.000)," vyčíslili štatistici s tým, že viac než 200.000 nocí strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach ešte vo februári.



Z regionálneho hľadiska bol najčastejším cieľom návštevy s rezerváciou cez ubytovacie platformy Bratislavský kraj (765.000 hosťovských nocí). Na druhom mieste bol Žilinský kraj (598.000) nasledovaný Prešovským krajom (476.000).



Ďalšie dáta ukazujú, že Slovensko dosiahlo v roku 2019 prostredníctvom spomínaných platforiem 300.000 rezervácií. Je to približne rovnako, ako mali Slovinsko či Cyprus.



„V priemere návštevníci strávili na Slovensku 7,9 noci, v celej EÚ to bolo 10,4 noci. Zaujímavosťou je napríklad, že Cyprus s približne rovnakým počtom rezervácií ako SR, mal výrazne dlhšie pobyty, až 16,4 noci na návštevníka," porovnali štatistici.



Objednávatelia si na Slovensku najčastejšie prenajímali byty či domy, iba desatina nocovala v spoločných zariadeniach. Súčasne platilo, že 90 % hosťovských prenocovaní sa zrealizovalo v ubytovacích priestoroch s kapacitou do desať lôžok.



V rámci EÚ si návštevníci v roku 2019 zdieľane rezervovali viac ako 554 miliónov hosťovských prenocovaní, ich počet medziročne vzrástol o 14 %. Najviac ich bolo v Španielsku (112 miliónov nocí), vo Francúzsku (109 miliónov) a v Taliansku (83 miliónov).



„Najpopulárnejšie spomedzi viac ako 330 európskych regiónov boli Andalúzia, jadranské pobrežie Chorvátska a Katalánsko, ktoré predminulý rok jednotlivo zaznamenali viac ako 20 miliónov prenocovaní. Najobľúbenejšími mestami boli Paríž, Barcelona, Rím, Lisabon a Madrid," uzavreli štatistici.