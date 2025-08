Šutaj Eštok: Banky by mali platiť vyššie dane

Bratislava 1. augusta (TASR) - Banky by mali byť zaťažené vyššími odvodmi a podieľať sa tak na konsolidácii verejných financií. Je neuveriteľné, že banky v čase, keď sa ľuďom nedarí, hlásia za pol roka čistý zisk vo výške viac ako 570 miliónov eur. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý v tejto súvislosti plánuje apelovať na ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD).



„Ja ako sociálny demokrat, ako ľavičiar, prirodzene tie konsolidačné opatrenia budem smerovať na tých, ktorým sa v krajine darí. Nie iba svojou šikovnosťou, ale tie banky zarábajú primárne na ľuďoch,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Predseda strany si myslí, že banky, obchodné reťazce či nadnárodné korporácie by sa mali podstatnou mierou podieľať na konsolidácii verejných financií.



Pripomenul, že v minulosti platil na Slovensku vyšší bankový odvod. Ako možnosť v súčasnosti vidí zavedenie osobitného odvodu na banky, nadnárodné korporácie a na reťazce. Konkrétne riešenie však podľa neho musí priniesť minister financií.



„Ja som dnes nevidel, aby úrokové sadzby v bankách boli na takej úrovni, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, že takmer zadarmo dostávali mladí ľudia peniaze na svoje hypotéky. Dnes je tá úroková sadzba niekde na úrovni štyroch percent, tak prirodzene, keď dáte 4 % mladému človeku na hypotéku, aby si zobral nejaký byt, tak sa vám ľahko potom vykáže za pol roka 570 miliónov eur,“ podotkol Šutaj Eštok.



Slovenská banková asociácia vo štvrtok (31. 7.) informovala, že hospodársky výsledok bánk po zdanení v prvom polroku vzrástol o 4,9 % a dosiahol úroveň 574 miliónov eur. Banky na daniach odviedli 311 miliónov eur. Zisk pred zdanením v medziročnom porovnaní mierne klesol o 1,6 %, a to najmä v dôsledku vyššej tvorby opravných položiek, rezerv a rastúcich prevádzkových nákladov.