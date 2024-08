Kamenický predstavil koaličnej rade balíček konsolidačných opatrení

Bratislava 30. augusta (TASR) - Lídri koalície poznajú návrhy na konsolidáciu verejných financií. Balíček konsolidačných opatrení im na koaličnej rade v stredu (28. 8.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Uviedol to v piatok predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. O aké opatrenia by malo ísť nespresnil. Konkrétne opatrenia by mali podľa Šutaja Eštoka prebrať na ďalšej koaličnej rade.



"Mali sme koaličnú radu v stredu po rokovaní vlády, kde sme sa primárne bavili o konsolidácii. Minister financií nám predstavil balíček opatrení, ktoré je možné použiť. Výška tej konsolidácie, alebo šetrenia, ktoré musíme po predchádzajúcich vládach prijať, je niekde na úrovni 2,5 miliardy eur," pripomenul Šutaj Eštok.



Doplnil, že o konkrétnych konsolidačných opatreniach by mali rokovať na ďalšej koaličnej rade. "Dali sme si nejaký čas, týždeň až dva, aby sme si jednotlivé strany prešli tie opatrenia a následne na ďalšej koaličnej rade si povedali, ktoré z tých krokov a bodov sú pre jednotlivé strany prijateľné," dodal predseda Hlasu.