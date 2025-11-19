< sekcia Ekonomika
Šutaj Eštok: Podpredsedu pre plán obnovy predstavíme v krátkom čase
Minister školstva dodal, že by bol nerád za zatieňovanie Petra Kmeca.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Poverenie ministra školstva SR Tomáša Druckera (Hlas-SD) vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku je technické riešenie na krátky čas, kým nebude predstavené meno nového podpredsedu vlády pre plán obnovy. Vyhlásil v stredu minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Budúci podpredseda by mal byť predstavený v krátkom čase.
„Som presvedčený o tom, že Tomáš Drucker ako skúsený manažér zvládne tú agendu, ktorá ho aktuálne na úrade podpredsedu vlády čaká. Tou hlavnou úlohou je vyrovnanie sa s výzvou v rámci inovácií, kde som už nariadil minulý týždeň interný audit a kontrolu,“ povedal šéf rezortu vnútra. Zároveň poďakoval Petrovi Kmecovi, ktorého demisiu v stredu prijal prezident SR Peter Pellegrini, za jeho profesionálnu prácu.
Minister školstva dodal, že by bol nerád za zatieňovanie Petra Kmeca. „Tú výzvu nerobil sám Peter Kmec. Na to sú tam ľudia konkrétne zodpovední za tie všetky procesy. Peter Kmec je skúsený diplomat, vďaka ktorému sme neprišli o mnohé peniaze z plánu obnovy a odolnosti,“ povedal Drucker.
