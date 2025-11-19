< sekcia Ekonomika
Šutaj Eštok rešpektuje verdikt súdu pri Pavlovi Ď., avizuje sťažnosť
„Napriek tomu podáme kasačnú sťažnosť, pretože sme presvedčení o správnosti nášho postupu,“ dodal.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rešpektuje rozhodnutie Správneho súdu v Bratislave, ktorý v stredu zrušil personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď. „Napriek tomu podáme kasačnú sťažnosť, pretože sme presvedčení o správnosti nášho postupu,“ dodal. Minister to uviedol v stredu v reakcii na novinársku otázku.
„Beriem na vedomie rozhodnutie súdu, že v siedmich prípadoch z ôsmich sa súdy rozhodli vyrovnať s prejudiciálnou otázkou a nebolo vytýčené pojednávanie pri ostatných členoch tejto skupiny čurillovcov. V tomto prípade súd, respektíve senát vytýčil pojednávanie. Rozhodol, my, samozrejme, podáme proti voči rozhodnutiu kasačnú sťažnosť a budeme sa právnymi prostriedkami brániť voči rozhodnutiu, ale rešpektujem rozhodnutie,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Správny súd v Bratislave v stredu zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej NAKA Pavla Ď. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajta Peter Kubina.
Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň.
