Šutaj Eštok: Rezort pripravuje projekt vlakov zadarmo pre policajtov

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra pripravuje projekt vlakov zadarmo pre príslušníkov Policajného zboru. Podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) rezort vnútra smeruje k finálnej dohode so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Minister to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii.



"Na jednej strane je to aj benefit pre policajtov, pretože mnohí policajti dochádzajú do svojej práce vlakom, a to znamená ušetrenie finančných prostriedkov. Na druhej strane je to aj zvýšenie bezpečnosti vo vlakoch. Pamätáte si, čo sa udialo v závere roka v Prešove, keď sa tam udial incident, keď páchateľ nožom ohrozoval cestujúcich," ozrejmil minister s tým, že tento krok zvýši bezpečnosť a kvalitu cestovania vlakmi.



V súčasnosti môžu dostať 100-percentnú zľavu z cestovného vo vlakoch ZSSK študenti či seniori.