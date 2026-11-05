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Šutaj Eštok:Hľadáme možnosti energopomoci aj pre ľudí kúriacich drevom
Problémom podľa neho je, že ceny dreva, uhlia, peliet sa výrazne líšia v závislosti od dodávateľa a regiónu.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR hľadá možnosti, ako s vysokými nákladmi na vykurovanie pomôcť aj domácnostiam, ktoré kúria tuhým palivom. Počas parlamentnej hodiny otázok to uviedol minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý v pléne odpovedal za ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD).
„Treba si uvedomiť, že za jediný rok nie je možné dobehnúť všetko to, čo sa v oblasti prepájania štátnych údajov a nastavovania adresnej podpory dlhé roky neriešilo. Podstatné je, že dnes už máme vybudovaný základ, na ktorom môžeme ďalej pracovať a postupne rozširovať možnosti pomoci aj na ďalšie skupiny domácností,“ priblížil minister.
Problémom podľa neho je, že ceny dreva, uhlia, peliet sa výrazne líšia v závislosti od dodávateľa a regiónu. Zároveň neexistuje jednotná evidencia ich spotreby, keďže domácnosti si tieto palivá zabezpečujú individuálne. „Na rozdiel od elektriny, plynu alebo centrálneho vykurovania štát nemá k dispozícii jednotný systém merania spotreby dreva ani spoľahlivé údaje o skutočných nákladoch jednotlivých domácností,“ skonštatoval. S návrhom na systém podľa jeho slov môže prísť aj opozícia.
Otázku položil opozičný poslanec Igor Janckulík (KDH). Upozornil, že na Slovensku je takmer 200.000 domácností, ktoré kúria drevom, uhlím alebo peletami a veľa z nich je v severných častiach Slovenska, kde musia domácnosti vykurovať aj osem mesiacov.
„Treba si uvedomiť, že za jediný rok nie je možné dobehnúť všetko to, čo sa v oblasti prepájania štátnych údajov a nastavovania adresnej podpory dlhé roky neriešilo. Podstatné je, že dnes už máme vybudovaný základ, na ktorom môžeme ďalej pracovať a postupne rozširovať možnosti pomoci aj na ďalšie skupiny domácností,“ priblížil minister.
Problémom podľa neho je, že ceny dreva, uhlia, peliet sa výrazne líšia v závislosti od dodávateľa a regiónu. Zároveň neexistuje jednotná evidencia ich spotreby, keďže domácnosti si tieto palivá zabezpečujú individuálne. „Na rozdiel od elektriny, plynu alebo centrálneho vykurovania štát nemá k dispozícii jednotný systém merania spotreby dreva ani spoľahlivé údaje o skutočných nákladoch jednotlivých domácností,“ skonštatoval. S návrhom na systém podľa jeho slov môže prísť aj opozícia.
Otázku položil opozičný poslanec Igor Janckulík (KDH). Upozornil, že na Slovensku je takmer 200.000 domácností, ktoré kúria drevom, uhlím alebo peletami a veľa z nich je v severných častiach Slovenska, kde musia domácnosti vykurovať aj osem mesiacov.