Súťaž na dodanie technológie tunela Višňové aktuálne vyhodnocujú

Žilina 18. marca (TASR) – Súťaž na dodanie technologického vybavenia diaľničného tunela Višňové v súčasnosti vyhodnocujú. Predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko o tom informoval v tomto týždni v Krásne nad Kysucou s tým, že obálky s ponukami otvorili 2. marca.



Tender vyhlásili v lete minulého roka. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková vtedy uviedla, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 71,5 milióna eur. V rámci súťaže dostala diaľničná spoločnosť vyše 600 otázok. "Musíme rešpektovať to, čo platí v zákone o verejnom obstarávaní, že každý uchádzač má právo na otázky a na odpoveď. Ak sú na trhu hráči, ktorí vedia, že ďalší tunel sa tak skoro robiť nebude, hrajú o čas. Tiež o to, aby každý z nich získal čo najviac informácií, aby dostal túto zákazku. My nevieme nič robiť, len slušne v zmysle zákona odpovedať. Preto sa to takto naťahovalo," vysvetlil Jacko.



Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) doplnil, že práce na výstavbe Višňového a inštalovaní technológií je do istej miery možné robiť súčasne.



Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.