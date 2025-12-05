< sekcia Ekonomika
Súťaž na prenájom priestorov v Prachárni vyhrala firma Elezi
Prevádzka by mala ponúknuť moderné prepojenie tradičného konceptu mliečneho baru s remeselnou cukrárenskou výrobou.
Autor TASR
Trnava 5. decembra (TASR) - V opakovanej súťaži na prenájom časti priestorov v rekonštruovanej budove Prachárne v centre Trnavy, kde kedysi sídlil známy mliečny bar, uspel koncept cukrárenskej firmy Elezi. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. Prevádzka by mala ponúknuť moderné prepojenie tradičného konceptu mliečneho baru s remeselnou cukrárenskou výrobou.
„V uznesení z 5. decembra 2025 Mestská rada mesta Trnava odporúča primátorovi schváliť výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy pri obchodnej verejnej súťaži na kaviareň - mliečny bar v Prachárni pre spoločnosť Elezi a odboru právnemu mestského úradu ukladá, aby do 31. marca 2026 pripravil zmluvu o nájme časti nebytových priestorov,“ priblížila hovorkyňa.
Prevádzka sa chce podľa predloženého konceptu zamerať na „spojenie remeselnej cukrárenskej a pekárenskej výroby, jedinečnej domácej a strojovej zmrzliny, prvotriednej kávy od slovenských pražiarov, domácich limonád, čajov“. Firma ponúkla ročné nájomné na úrovni 16.600 eur.
Do štvrtého kola verejnej súťaže boli predložené dva súťažné návrhy. Okrem víťazného išlo aj o koncept kaviarne od dvojice Matej Kleštinec a Anton Bauer s názvom Franz. Predmetom prenájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Ide najmä o obchodné priestory, časť tvoria skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné bolo stanovené na 16.451,22 eura za rok.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500 so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. V súčasnosti ho rekonštruujú aj vďaka finančným prostriedkom z plánu obnovy.
