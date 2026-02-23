< sekcia Ekonomika
Súťaž na tobogany pri NOCKE zrušili
Autor TASR
Košice 23. februára (TASR) - Mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice nevybrala žiadneho uchádzača v súťaži o zákazku na vybudovanie toboganov pri Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice (NOCKE), verejné obstarávanie (VO) zrušila. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferencz pre TASR uviedol, že sa súťaž bude opakovať. Avizoval, že ju spoja s výberom zhotoviteľa parkoviska.
TEHO vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk 19. decembra 2025. Predpokladaná hodnota zákazky zameranej na toboganovú vežu s dvoma vonkajšími dráhami s celkovou dĺžkou takmer 90 a 55 metrov bola vo výške necelých 1,34 milióna eur bez DPH. „Keďže navrhované ceny v predložených ponukách aj po elektronickej aukcii sú vyššie ako predpokladaná hodnota, verejný obstarávateľ použitý postup zadávania zákazky zrušil. Pôvodný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ opakovane zadávať bežným postupom pre podlimitné zákazky,“ uvádza sa v oznámení o zrušení VO.
Ferencz pre TASR uviedol, že medzičasom sa dopracovala aj projektová dokumentácia pre výstavbu parkoviska pri NOCKE. V tejto súvislosti plánujú súťaž na tobogany spustiť spolu s výberom zhotoviteľa na vznik parkoviska.
