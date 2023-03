Na Veľtrhu podnikateľských talentov vyhrali Košičania

Bratislava 29. marca (TASR) - Na 28. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov v bratislavskom Avione sa predstavilo 51 najlepších študentských firiem, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Najlepšou študentskou firmou sa tento rok stala spoločnosť FLUF z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorá bude Slovensko reprezentovať aj na európskom kole súťaže. Študenti vyrábajú ekologické brikety z konskej biomasy.



V súťaži najviac zaujali udržateľné produkty a služby cirkulárnej ekonomiky. Stredoškoláci súťažili o miestenku do európskeho finále Company of the Year Competition GEN-E, ktoré globálna nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement organizuje v júli v Turecku.



Víťazná košická firma dotiahla nápad do konca vďaka spolupráci s lokálnou farmou, na ktorej chovajú kone, a ktorá doteraz za odvoz hnoja musela platiť. Firma mieša živočíšny materiál s kancelárskym odpadom, potom hmotu ručne lisuje, krája a balí do papierových krabíc.



Program Aplikovaná ekonómia rozvíja na stredných školách podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a praktické zručnosti pre budúcu kariéru stredoškolákov. Organizácia JA (Junior Achievement) Slovensko ho prináša už od roku 1992. V rámci programu si žiaci zakladajú akciové spoločnosti, s ktorými prechádzajú podnikateľským prostredím - od zápisu do simulovaného obchodného registra, cez daňové kontroly, publikovanie výročnej správy, marketingovú komunikáciu, predaj produktov a služieb až po likvidáciu.