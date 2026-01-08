< sekcia Ekonomika
SUV v roku 2025 tvorili tretinu trhu s novými automobilmi v Nemecku
V roku 2024 podiel SUV na celkovom počte nových registrácií predstavoval 30,2 %.
Autor TASR
Berlín 8. januára (TASR) - Každý tretí nový automobil registrovaný v Nemecku v roku 2025 bol z kategórie športovo úžitkových vozidiel (SUV). S 950.895 novými registráciami dosiahol tento segment rekordný podiel na trhu vo výške 33,3 percenta, oznámil vo štvrtok Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V roku 2024 podiel SUV na celkovom počte nových registrácií predstavoval 30,2 %. Trieda kompaktných automobilov opäť strácala pozície. Podiel nových registrácií v tomto segmente klesol o dva percentuálne body na 16,7 %. Tretie miesto patrilo malým vozidlám. Ich podiel na trhu zostal stabilný na úrovni 11,8 % s počtom 337.443 nových registrácií. Terénne vozidlá zaznamenali mierny pokles na 311.061 kusov alebo 10,9 %.
Segment SUV v uplynulých rokoch v Nemecku takmer nepretržite expandoval. V roku 2019 vystriedal kompaktnú triedu ako jednotka na tamojšom trhu. K 1. októbru 2025 úrady v Nemecku registrovali takmer 49,6 milióna áut, z čoho bolo 11,1 milióna kompaktných vozidiel a 7,1 milióna SUV.
V roku 2024 podiel SUV na celkovom počte nových registrácií predstavoval 30,2 %. Trieda kompaktných automobilov opäť strácala pozície. Podiel nových registrácií v tomto segmente klesol o dva percentuálne body na 16,7 %. Tretie miesto patrilo malým vozidlám. Ich podiel na trhu zostal stabilný na úrovni 11,8 % s počtom 337.443 nových registrácií. Terénne vozidlá zaznamenali mierny pokles na 311.061 kusov alebo 10,9 %.
Segment SUV v uplynulých rokoch v Nemecku takmer nepretržite expandoval. V roku 2019 vystriedal kompaktnú triedu ako jednotka na tamojšom trhu. K 1. októbru 2025 úrady v Nemecku registrovali takmer 49,6 milióna áut, z čoho bolo 11,1 milióna kompaktných vozidiel a 7,1 milióna SUV.