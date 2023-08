Suzuki Motor zaznamenala v 1. štvrťroku nárast zisku

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonská automobilka Suzuki Motor zaznamenala v 1. štvrťroku svojho finančného roka 2023/34 nárast zisku. A zvýšila odhad príjmov aj za celý rok, ktorý sa končí 31. marca 2024. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Suzuki Motor v piatok oznámila, že jej zisk za tri mesiace do konca júna 2023 vzrástol o 15,1 % na 67,06 miliardy jenov (429,21 milióna eur) z minuloročných 58,28 miliardy JPY. Zisk po prepočítaní na akciu sa zvýšil na 138,04 JPY zo 120,01 JPY/akcia pred rokom.



Prevádzkový zisk v sledovanom období stúpol medziročne o 34 % na 99,80 miliardy JPY a tržby vzrástli o 13,7 % na 1,21 bilióna JPY z 1,06 bilióna JPY minulý rok.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť teraz očakáva za celý fiškálny rok zisk v pásme 210 miliárd JPY alebo 434,35 JPY/akcia, prevádzkový zisk 360 miliárd JPY a tržby vo výške 5 biliónov JPY.



Automobilka predtým počítala so ziskom 190 miliárd JPY alebo 393,16 JPY na akciu, prevádzkovým príjmom 330 miliárd JPY a tržbami 4,90 bilióna JPY.



(1 EUR = 156,24 JPY)