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Svahy na R2 pri Žiari nad Hronom a Zvolene plánujú sanovať
Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje zabezpečiť sanáciu zosuvov svahov na rýchlostnej komunikácii R2 pri Žiari nad Hronom a Zvolene. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác na R2 Žiar nad Hronom - obchvat pre Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) 2 Nová Baňa a R2 Zvolen, východ - Pstruša pre SSÚR 3 Zvolen. Zákazka je rozdelená na časti a jej predpokladaná hodnota je viac ako 663.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 15. júla.
Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác na R2 Žiar nad Hronom - obchvat pre Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) 2 Nová Baňa a R2 Zvolen, východ - Pstruša pre SSÚR 3 Zvolen. Zákazka je rozdelená na časti a jej predpokladaná hodnota je viac ako 663.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 15. júla.