Švajčiari zaviedli sankcie na export luxusných tovarov do Ruska

Zürich 18. marca (TASR) - Švajčiarsko v piatok prijalo sankcie Európskej únie (EÚ) o zastavení vývozu luxusného tovaru do Ruska pre jeho inváziu na Ukrajinu. To môže vážne zasiahnuť niektoré švajčiarske spoločnosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Európska únia v utorok (15. 3.) uvalila štvrtý balík sankcií na Rusko, ku ktorým sa v piatok pridalo aj Švajčiarsko. To pritom nie je členom Únie a má dlhodobú tradíciu neutrality v otázkach vojny, no aj napriek tomu sa pripája k vlnám západných sankcií proti Moskve.



Nové opatrenia "nadobudnú účinnosť v priebehu niekoľkých dní", uviedla švajčiarska vláda vo vyhlásení.



"Zákaz exportu luxusného tovaru obsiahnutý v nových sankciách sa týka len malej časti švajčiarskeho globálneho exportu takéhoto tovaru. Konkrétne spoločnosti to však môže vážne ovplyvniť," pripustil Bern.



Hodinárstvo je tretím najväčším exportným sektorom bohatej alpskej krajiny, aj keď výrazne zaostáva za obrovským farmaceutickým priemyslom.



Rusko je 17. najväčším exportným trhom pre švajčiarskych výrobcov hodiniek. Vlani tam podľa údajov federácie hodinárskeho priemyslu smeroval export za 260 miliónov švajčiarskych frankov (252,08 milióna eur), čo predstavuje približne 1 % celkového exportu švajčiarskych hodiniek.



Vývoz do Ruska však len čiastočne naznačuje predaj luxusných hodiniek bohatým Rusom, ktorí si ich často kupujú počas výletov do Švajčiarska a na Západ.



Bohatí Rusi patria medzi hlavných nadšencov luxusných hodiniek, pričom u samotného prezidenta Vladimira Putina je možné pravidelne vidieť na ruke prestížne švajčiarske značky.



Ešte pred sankciami však niekoľko veľkých švajčiarskych značiek vrátane Rolex zastavilo svoj vývoz do Ruska.



Minulý týždeň skupina Swatch, ktorá vlastní značky Tissot, Omega a Breguet, zatvorila svoje obchody v Rusku a týždeň predtým zastavila vývoz.



Gigantický výrobca luxusného tovaru Richemont, majiteľ klenotníctva Cartier a luxusných hodiniek ako IWC a Jaeger-LeCoultre, tiež zastavil prevádzku v Rusku od 3. marca.



(1 EUR = 1,0314 CHF)