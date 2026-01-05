< sekcia Ekonomika
Švajčiari zmrazili aktíva venezuelskému prezidentovi Madurovi
Federálna rada sa v pondelok rozhodla okamžite zmraziť akýkoľvek majetok vo Švajčiarsku patriaci zosadenému venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a ďalším osobám s ním spojeným.
Autor TASR
Brusel/Bern 5. januára (TASR) - Švajčiarska vláda v pondelok nariadila okamžité zmrazenie akéhokoľvek majetku patriaceho zosadenému venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Cieľom je zabrániť možnému úniku kapitálu, upozornili tlačová agentúra AFP a belgická televízna stanica RTBF. O niekoľko dní o možnom predlžení sankcií voči venezuelskému režimu bude rozhodovať aj EÚ, informuje spravodajca TASR.
Federálna rada sa v pondelok rozhodla okamžite zmraziť akýkoľvek majetok vo Švajčiarsku patriaci zosadenému venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a ďalším osobám s ním spojeným. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť tomu, aby Madurom nezákonne nadobudnutý majetok opustil Švajčiarsko.
RTBF upozornila na oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorého ak súdne konanie odhalí, že finančné prostriedky uložené na účtoch vo Švajčiarsku majú nezákonný pôvod, švajčiarska strana zabezpečí ich vrátenie venezuelskému ľudu.
Švajčiarsky rezort diplomacie zároveň objasnil, že toto opatrenie sa netýka žiadneho člena súčasnej venezuelskej vlády. Zmrazenie majetku patriaceho Madurovi a s ním spojeným osobám dopĺňa sankcie uvalené na Venezuelu od roku 2018.
Sankcie voči exponentom venezuelského režimu uvalila aj EÚ. Členské krajiny (Rada EÚ) naposledy pred rokom, 10. januára 2025, rozhodli predĺžiť tieto reštriktívne opatrenia o ďalší rok do 10. januára 2026, čo znamená, že v najbližších dňoch by o tom mali opäť rokovať.
Rada EÚ pred rokom tento krok prijala vzhľadom na pretrvávajúce kroky Madurovho režimu podkopávajúce demokraciu a právny štát a pre pokračujúce porušovanie ľudských práv a represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii. Po vlaňajšom rozhodnutí Rady EÚ sa na únijnom zozname sankcií nachádzalo 69 osôb vrátane členov Národnej volebnej rady Venezuely, súdnictva a bezpečnostných zložiek, ktorým boli na pôde EÚ zmrazené aktíva, voči ktorým platí zákaz poskytovania finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania v rámci Európskej únie.
