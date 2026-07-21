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Švajčiarska banka Julius Baer v prvom polroku dosiahla rekordný zisk
Zisk banky pred zdanením sa zvýšil na 813,6 milióna švajčiarskych frankov (880,9 milióna eur) z úrovne 370,2 milióna CHF, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška.
Autor TASR
Ženeva 21. júla (TASR) - Švajčiarsky peňažný ústav Julius Baer, ktorý podniká v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku, za prvý polrok tohto roka vykázal rekordný zisk. Pomohol tomu rekordný objem spravovaných aktív a vyššie príjmy z poplatkov a obchodných transakcií a výrazne nižšie straty z úverov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisk banky pred zdanením sa zvýšil na 813,6 milióna švajčiarskych frankov (880,9 milióna eur) z úrovne 370,2 milióna CHF, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška. Upravený zisk pred zdanením bez zarátania jednorazových položiek stúpol na 813,9 milióna CHF zo sumy 483,8 milióna CHF.
Banka ďalej uviedla, že jej prevádzkový zisk medziročne vzrástol na 2,276 miliardy CHF z úrovne 1,810 miliardy CHF a čistý zisk sa zvýšil na 672,2 milióna CHF, čiže 3,27 CHF na akciu, z 295,3 milióna CHF, čiže 1,44 CHF na akciu. Upravený čistý zisk spoločnosti Julius Baer v prvom polroku dosiahol 672,8 milióna CHF, čiže 3,27 CHF na akciu, čo bol rast zo sumy 407,8 milióna CHF, čiže 1,98 CHF na akciu.
Čisté úrokové výnosy banky sa zvýšili na 130,4 milióna CHF z úrovne 72,5 milióna CHF, na ktorej boli v prvom polroku 2025. Hodnota aktív, ktoré Julius Baer spravuje, počas januára až júna vzrástla o 5 % na historické maximum 546,7 miliardy CHF. Pomohol tomu dobrý výkon trhu a čistý prílev nových aktív v objeme 5,7 miliardy CHF.
(1 EUR = 0,9236 CHF)
Zisk banky pred zdanením sa zvýšil na 813,6 milióna švajčiarskych frankov (880,9 milióna eur) z úrovne 370,2 milióna CHF, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška. Upravený zisk pred zdanením bez zarátania jednorazových položiek stúpol na 813,9 milióna CHF zo sumy 483,8 milióna CHF.
Banka ďalej uviedla, že jej prevádzkový zisk medziročne vzrástol na 2,276 miliardy CHF z úrovne 1,810 miliardy CHF a čistý zisk sa zvýšil na 672,2 milióna CHF, čiže 3,27 CHF na akciu, z 295,3 milióna CHF, čiže 1,44 CHF na akciu. Upravený čistý zisk spoločnosti Julius Baer v prvom polroku dosiahol 672,8 milióna CHF, čiže 3,27 CHF na akciu, čo bol rast zo sumy 407,8 milióna CHF, čiže 1,98 CHF na akciu.
Čisté úrokové výnosy banky sa zvýšili na 130,4 milióna CHF z úrovne 72,5 milióna CHF, na ktorej boli v prvom polroku 2025. Hodnota aktív, ktoré Julius Baer spravuje, počas januára až júna vzrástla o 5 % na historické maximum 546,7 miliardy CHF. Pomohol tomu dobrý výkon trhu a čistý prílev nových aktív v objeme 5,7 miliardy CHF.
(1 EUR = 0,9236 CHF)