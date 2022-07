Švajčiarska banka možno zvýši hlavnú úrokovú sadzbu až o 75 bodov

Bern 17. júla (TASR) - Švajčiarska centrálna banka plánuje na najbližšom zasadnutí ďalšie zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby potom, ako v júni pristúpila k jej prvému zvýšeniu za 15 rokov. Nie je pritom vylúčené, že ju posunie nahor až o 75 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švajčiarska centrálna banka v polovici júna zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov z -0,75 na -0,25 %. K zvýšeniu kľúčovej sadzby tak pristúpila prvýkrát za 15 rokov a guvernér banky Thomas Jordan krátko po oznámení tohto rozhodnutia uviedol, že v dôsledku pokračujúcich inflačných tlakov je pravdepodobné, že bude potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky.



Minulý týždeň štatistický úrad zverejnil najnovšie údaje o vývoji inflácie, ktoré signalizujú, že banka hlavnú úrokovú sadzbu zvýši aj na budúcom zasadnutí koncom septembra. Podľa údajov štatistikov dosiahla medziročná miera inflácie v júni 3,4 %, čo síce v porovnaní s inými štátmi nepredstavuje vysokú úroveň, pre Švajčiarsko však znamená takmer 30-ročné maximum. Napríklad trojpercentnú hranicu prekročila inflácia vo Švajčiarsku prvýkrát od roku 2008.



Podľa novín Schweiz am Wochenende, ktoré citovali niekoľko zdrojov oboznámených so situáciou, centrálna banka uvažuje nad zvýšením hlavnej úrokovej sadzby na zasadnutí 22. septembra o 50 až 75 bázických bodov, všetko bude závisieť od ďalšieho vývoja inflácie. Predbežne plánuje zvýšenie o 50 bázických bodov na 0,25 %, ak by sa však inflácia posunula dovtedy výraznejšie nahor, možné je zvýšenie o 75 bodov. Niektorí analytici nevylučujú, že centrálna banka zvýši úrokové sadzby už pred oficiálnym zasadnutím 22. septembra.