Švajčiarska banka UBS spúšťa ďalšie kolo spätného odkúpenia akcií

Bern 2. apríla (TASR) - Švajčiarska banka UBS oznámila, že spúšťa ďalšie kolo spätného odkúpenia akcií, a to v hodnote 2 miliardy USD (1,85 miliardy eur). Zároveň dodala, že akcie za približne polovicu uvedenej hodnoty plánuje spätne odkúpiť do konca roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ako sme už skôr uviedli, predpokladáme, že v roku 2024 spätne odkúpime akcie za približne 1 miliardu USD," uviedla UBS v oficiálnom oznámení. Celý proces, ktorý UBS zverejnila v utorok, odštartuje banka v stredu 3. apríla.



Nový program spätného odkúpenia akcií nasleduje po tom z roku 2022, v rámci ktorého UBS skúpila 298,5 milióna svojich akcií v celkovej hodnote 5,2 miliardy USD. Väčšinu z akcií, ktoré vtedy spätne odkúpila, použila pri minuloročnom prevzatí konkurenčnej banky Credit Suisse, ktorá sa dostala do finančných problémov.



(1 EUR = 1,0811 USD)