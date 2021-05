Švajčiarska banka UBS zruší viac než 800 pracovných miest

Zürich 19. mája (TASR) - Švajčiarska banka UBS zruší vo svojich kľúčových divíziách stovky pracovných pozícií. Ako uviedla, znižovanie počtu pracovných miest je súčasťou plánu reštrukturalizácie, ktorý má banke zabezpečiť v nasledujúcich troch rokoch úspory zhruba za 1 miliardu USD (818,87 milióna eur).



Banka zruší približne 700 miest, a to v divízii správy majetku, v investičnej banke a vo švajčiarskom biznise. To sú ďalšie miesta k už skôr oznámenému rušeniu zhruba 125 miest v divízii správy majetku, ktoré sa má ešte zrealizovať. Banka sa k najnovším informáciám nevyjadrila.



Za 1. kvartál oznámila banka UBS rast čistého zisku o 14 % na 1,82 miliardy USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 1,59 miliardy USD.



Banku podporili najmä vyššie príjmy z obchodovania, ako aj fakt, že v rovnakom období minulého roka do jej výsledkov zasiahol nástup pandémie nového koronavírusu. Výsledky by však boli ešte lepšie, keby banku nezasiahol krach americkej investičnej spoločnosti Archegos. Straty v dôsledku jej kolapsu stáli banku 774 miliónov USD.