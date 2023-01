Švajčiarska centrálna banka mala vlani najvyššiu stratu v histórii

Bern 9. januára (TASR) - Švajčiarska centrálna banka zaznamenala za minulý rok rekordnú stratu, čo je dôsledok poklesu akciového a dlhopisového trhu, ako aj posilnenia švajčiarskeho franku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg, ktoré sa odvolali na predbežné údaje centrálnej banky.



Švajčiarska národná banka v pondelok oznámila, že za rok 2022 zaznamenala stratu 132 miliárd švajčiarskych frankov (133,82 miliardy eur). To je najvyššia strata v jej 116-ročnej histórii a niekoľkonásobne vyššia, než predstavoval predchádzajúci rekord. Ten zaznamenala centrálna banka za rok 2015, a to na úrovni 23 miliárd CHF. Na porovnanie, v roku 2021 evidovala banka zisk 26 miliárd CHF. Detailné údaje za minulý rok zverejní banka 6. marca.



Takmer celú stratu, až 131 miliárd CHF, utrpela švajčiarska centrálna banka zo svojich pozícií v cudzej mene. Dôvodom je pokles hodnoty akcií a dlhopisov, ktoré banka nakúpila s cieľom zastaviť rýchle zhodnocovanie národnej meny. Akciové trhy zaznamenali vlani pokles a klesli aj ceny dlhopisov, keď centrálne banky vrátane švajčiarskej zvýšili v rámci boja s vysokou infláciou úrokové sadzby.



Jediným svetlým bodom je zlato v držbe centrálnej banky. Jeho hodnota v minulom roku vzrástla približne o 400 miliónov CHF.



Strata centrálnej banky znamená, že v tomto roku nezrealizuje platby federálnej vláde ani švajčiarskym kantónom. V roku 2022 vyplatila takto približne 6 miliárd CHF. Stane sa tak iba druhýkrát od založenia banky v roku 1906, čo mnohé z 26 kantónov prinúti prehodnotiť výdavkové plány.



Strata by však podľa analytikov nemala ovplyvniť menovú politiku banky. Tá s cieľom zmierniť infláciu v minulom roku trikrát zvýšila úrokové sadzby. "Kolosálne straty švajčiarskej centrálnej banky nebudú mať na jej politiku žiadny vplyv," povedal Karsten Junius, ekonóm v spoločnosti J. Safra Sarasin. Ako dodal, prispieva k tomu jej veľmi dobrá reputácia, takže nie je nútená nič meniť.



(1 EUR = 0,9864 CHF)