Švajčiarska centrálna banka pre infláciu menovú politiku nemenila

Bern 16. decembra (TASR) - Švajčiarska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku nezmenenú, v súlade s očakávaniami. Upravila však prognózu vývoja inflácie, ako aj ekonomiky.



Švajčiarska národná banka (SNB) vo štvrtok informovala, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponechala na pôvodnej úrovni -0,75 %. Opätovne potvrdila, že je pripravená zasiahnuť, ak by bolo potrebné zmierniť tlak na rast franku. Kurz švajčiarskej meny je stále vysoký.



Podľa odhadu SNB budú problémy v dodávateľskom reťazci pretrvávať ešte nejaký čas, čo znamená ďalší rast cien. Táto situácia by sa však mala v strednodobom horizonte zmierniť.



Čo sa týka inflácie v tomto roku, centrálna banka revidovala svoju prognózu smerom nahor. Ako uviedla, očakáva, že tohtoročná miera inflácie vo Švajčiarsku dosiahne 0,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze udávala infláciu na úrovni 0,5 %.



Ešte výraznejšie zmenila odhad na budúci rok. V septembrovej prognóze uvádzala zrýchlenie miery inflácie v roku 2022 na 0,7 %, teraz počíta, že dosiahne 1 %. Odhad na rok 2023 ponechala nezmenený, pričom počíta so zmiernením miery inflácie na 0,6 %.



Odhad upravila aj súvislosti s ekonomikou. V novej prognóze počíta SNB v tomto roku s rastom o 3,5 %, zatiaľ čo pôvodne očakávala rast na úrovni 3 %. V zotavovaní by ekonomika mala pokračovať aj v budúcom roku, pričom banka predpokladá, že rast dosiahne približne 3 %.