Švajčiarska centrálna banka nechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú
Je na nule. To je najnižšia úroveň spomedzi hlavných centrálnych bánk.
Autor TASR
Zürich 25. septembra (TASR) - Švajčiarska centrálna banka vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, na nule. To je najnižšia úroveň spomedzi hlavných centrálnych bánk, pričom zvažuje vplyv ciel prezidenta USA Donalda Trumpa na švajčiarsku ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Ekonómovia očakávali, že Švajčiarska národná banka (SNB) ponechá svoju úrokovú sadzbu na úrovni 0 % vzhľadom na mierny rast inflácie v predchádzajúcich mesiacoch. Toto rozhodnutie predstavuje prvé zastavenie SNB po tom, ako od marca 2024 svoje úroky sedemkrát znížila.
Predseda SNB Martin Schlegel opakovane upozornil na existenciu veľkých prekážok v prípade opätovného zavedenia negatívnej úrokovej sadzby. Túto politiku, ktorá vyvolala obavy sporiteľov a dôchodkových fondov, banka uplatňovala od decembra 2014 do septembra 2022.
„Inflačný tlak sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom prakticky nezmenil. Menová politika pomáha udržiavať infláciu v rozmedzí zodpovedajúcom cenovej stabilite a podporuje hospodársky rozvoj,“ uviedla SNB vo vyhlásení.
Inflácia v auguste mierne vzrástla na 0,2 % po tom, ako v máji dosiahla -0,1 %. K jej oživeniu prispeli najmä cestovný ruch a dovoz tovaru.
Švajčiarska národná banka predpokladá infláciu na úrovni 0,2 % v roku 2025, 0,5 % v roku 2026 a 0,7 % v roku 2027 za predpokladu, že jej kľúčová úroková sadzba zostane na úrovni 0 %.
Toto rozhodnutie SNB v oblasti menovej politiky bolo prvé, odkedy Trump v auguste zaviedol clo vo výške 39 % na dovoz švajčiarskeho tovaru. Ide o jedno z najvyšších ciel v rámci Trumpovej globálnej obchodnej politiky a hrozí, že spôsobí veľké škody švajčiarskej ekonomike orientovanej na export, keďže USA sú jedným z jej najväčších trhov.
Rast švajčiarskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku zmiernil na 0,5 % po silnom 1. štvrťroku, ktorý podporil farmaceutický export. Vyššie americké clá by mali utlmiť export a investície, najmä v oblasti strojárstva a hodinárstva, zatiaľ čo služby zostávajú odolné.
SNB predpovedá v roku 2025 rast ekonomiky o 1 - 1,5 % a v roku 2026 jej spomalenie na necelé 1 %, pričom očakáva ďalší nárast nezamestnanosti.
