Švajčiarska centrálna banka oznámila rekordný zisk vyše 80 mld. CHF

Bern 3. marca (TASR) - Po stratách v rokoch 2022 a 2023 sa švajčiarska centrálna banka vrátila vlani k zisku, pričom jeho hodnota zaznamenala nový rekord. Uviedla to v pondelok Národná banka Švajčiarska (SNB) s tým, že k zisku prispel rast akciových trhov, rastúca cena zlata a posilnenie kurzu amerického dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



SNB oznámila, že za rok 2024 zaznamenala zisk 80,7 miliardy švajčiarskych frankov (85,91 miliardy eur). Výrazne tak prekonala predchádzajúci rekord z roku 2017, v ktorom jej zisk dosiahol 54 miliárd CHF.



Navyše, výsledok za minulý rok predstavuje prudký obrat v porovnaní so situáciou z predchádzajúcich dvoch rokov. V roku 2023 zaznamenala banka stratu vo výške 3,2 miliardy CHF a rok predtým rekordnú stratu 132,5 miliardy CHF, keď takmer celú stratu (131,5 miliardy CHF) utrpela SNB zo svojich pozícií v cudzej mene.



Navyše, banka mierne prekonala aj odhady zisku za minulý rok, ktoré boli prezentované v januári. Vtedy analytici očakávali, že zisk dosiahne zhruba 80 miliárd CHF.



Väčšinu zisku za rok 2024, konkrétne 67,3 miliardy CHF, dosiahla SNB z pozícií v cudzej mene. Výrazne však zisk podporila aj hodnota zlata v držbe centrálnej banky, ktorá oproti roku 2023 vzrástla o 21,2 miliardy CHF.



Minuloročné výsledky SNB znamenajú, že centrálna banka môže zrealizovať platby federálnej vláde a švajčiarskym kantónom, a to prvýkrát od roku 2021, keďže v stratových rokoch 2022 a 2023 tak urobiť nemohla. Za rok 2023 to znamenalo nevyplatenie platieb federálnej vláde a kantónom iba tretíkrát od založenia banky v roku 1906.



Čo sa týka vyhliadok na tento rok, veľa bude závisieť od politiky novej americkej administratívy, povedal ekonóm Alessandro Bee. "V prípade priaznivého scenára pôjdu akcie ďalej nahor, na čom by SNB opäť získala," uviedol ekonóm. "Avšak obchodná vojna s nižšími cenami akcií, vyššou infláciou a vyššími úrokovými sadzbami sa podstatne horšie odrazí na finančných výsledkoch švajčiarskej centrálnej banky," dodal Bee.



(1 EUR = 0,9394 CHF)