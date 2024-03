Švajčiarska centrálna banka počká s redukciou úrokov do júna

Bern 18. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka počká do júna, než pristúpi k prvému zníženiu úrokových sadzieb. Predpokladá to väčšina ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Navyše, odhadujú, že rozsah redukcie v tomto roku bude miernejší než v prípade ostatných centrálnych bánk.



Švajčiarska národná banka bude pravdepodobne čakať na rozhodnutie amerického Federálneho rezervného systému (Fed) a Európskej centrálnej banky (ECB), aby tak zabránila ďalšiemu oslabeniu švajčiarskeho franku. Očakáva sa, že Fed a ECB pristúpia k redukcii úrokových sadzieb práve v júni.



Ďalší pokles kurzu franku predstavuje riziko rastu inflácie, ktorá vo februári dosiahla takmer 2,5-ročné minimum. Inflácia zaznamenala 1,2 % a od mája minulého roka sa pohybuje v rámci cieľového pásma švajčiarskej centrálnej banky. To je stanovené na 0 % až 2 %.



Kurz franku klesol od začiatku tohto roka zhruba o 3,5 % a niektorí analytici upozornili, že zníženie úrokových sadzieb pred rovnakým krokom zo strany Fedu a ECB by viedlo k jeho ďalšiemu oslabeniu. S takýmto vývojom (predčasné zníženie úrokov vo Švajčiarsku) však analytici príliš nepočítajú. Až 25 z celkovo 32 oslovených analytikov agentúrou Reuters uviedlo, že švajčiarska centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí 21. marca ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na stabilnej úrovni 1,75 %.



Menej sú už jednotní pri termíne prvého zníženia sadzby. Zo spomínaných 25 analytikov je 14 presvedčených, že k prvej redukcii pristúpi banka v júni. Ďalších 11 však očakáva, že tak urobí až v 3. kvartáli, prípadne aj neskôr. Iba sedem analytikov predpokladá, že švajčiarska centrálna banka rozhodne o prvom znížení hlavnej úrokovej sadzby už na najbližšom zasadnutí.



Navyše, analytici očakávajú, že tohoročná redukcia úrokovej sadzby zo strany švajčiarskej centrálnej banky bude miernejšia než v prípade Fedu alebo ECB. Odhadujú, že banka zníži hlavnú sadzbu tento rok o 50 bázických bodov na 1,25 %. Pri Fede a ECB očakávajú analytici redukciu o 75 až 100 bázických bodov.