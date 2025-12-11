< sekcia Ekonomika
Švajčiarska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené
V novembri sa inflácia zmiernila na nulu, pod čo sa podpísal najmä slabší rast cien v hoteloch, ako aj nákladov na bývanie.
Autor TASR
Bern 11. decembra (TASR) - Švajčiarska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, druhé zasadnutie po sebe. Zároveň upravila inflačné vyhliadky smerom nadol. Informovali o tom portál RTTNews a portál spravodajskej televízie CNBC.
Podobne ako na predchádzajúcom zasadnutí koncom septembra, aj vo štvrtok švajčiarska centrálna banka (SNB) ponechala hlavnú úrokovú sadzbu v súlade s očakávaniami na nule. Predtým ju od marca 2024 pravidelne znižovala, pričom za sledované obdobie ju zredukovala o 175 bázických bodov. SNB okrem toho takmer osem rokov držala úrokové sadzby v negatívnom teritóriu. Obdobie záporných sadzieb ukončila v septembri 2022, keď hlavnú sadzbu posunula z -0,25 % na 0,5 %.
Po štvrtkovom rozhodnutí ponechať kľúčový úrok na nulovej úrovni SNB uviedla, že bude naďalej pozorne sledovať situáciu na trhoch a v prípade, že to bude potrebné, je pripravená menovú politiku upraviť.
V novembri sa inflácia zmiernila na nulu, pod čo sa podpísal najmä slabší rast cien v hoteloch, ako aj nákladov na bývanie. SNB zároveň zredukovala inflačné očakávania na budúci rok, ako aj na rok 2027.
Čo sa týka tohto roka, banka naďalej očakáva, že inflácia dosiahne 0,2 %. V prípade roka 2026 však počíta s infláciou na úrovni 0,3 %, zatiaľ čo pôvodne odhadovala, že dosiahne 0,5 %.
Inflačné vyhliadky upravila aj na rok 2027. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že miera inflácie sa v danom roku zrýchli na 0,7 %, teraz predpokladá, že dosiahne 0,6 %.
Čo sa týka ekonomického rastu, SNB ho odhaduje tesne pod úrovňou 1,5 %. Na budúci rok počíta so spomalením rastu ekonomiky zhruba na 1 %. Za najväčšie riziko pre vyhliadky švajčiarskeho hospodárstva považuje vývoj svetovej ekonomiky.
