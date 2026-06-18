< sekcia Ekonomika
Švajčiarska centrálna banka potvrdila menovú politiku
Švajčiarska centrálna banka v roku 2022 ukončila politiku záporných úrokových sadzieb, ktorú uplatňovala viac ako sedem rokov.
Autor TASR
Ženeva 18. júna (TASR) - Švajčiarska centrálna banka (SNB) vo štvrtok ponechala svoju menovú politiku bez zmeny napriek rastúcej inflácii. Základná úroková sadzba, ktorú SNB od marca 2024 postupne znížila o 175 bázických bodov, zostáva na úrovni 0 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Švajčiarska centrálna banka v roku 2022 ukončila politiku záporných úrokových sadzieb, ktorú uplatňovala viac ako sedem rokov. Banka zdôraznila, že v prípade potreby je odhodlaná intervenovať na devízovom trhu. „SNB tým zabraňuje rýchlemu a nadmernému posilneniu švajčiarskeho franku, ktoré by ohrozilo cenovú stabilitu vo Švajčiarsku,“ uviedla banka.
Odhad inflácie na rok 2026 centrálna banka zvýšila na 0,6 % z úrovne 0,5 %. Na úrovni 0,6 % by mala inflácia zotrvať aj v roku 2027 a následne v roku 2028 mierne vzrásť na 0,7 %. Centrálna banka zároveň potvrdila svoj hospodársky výhľad pre roky 2026 aj 2027. V tomto roku očakáva posilnenie výkonu ekonomiky o 1 % a v budúcom o 1,5 %.
Švajčiarska centrálna banka v roku 2022 ukončila politiku záporných úrokových sadzieb, ktorú uplatňovala viac ako sedem rokov. Banka zdôraznila, že v prípade potreby je odhodlaná intervenovať na devízovom trhu. „SNB tým zabraňuje rýchlemu a nadmernému posilneniu švajčiarskeho franku, ktoré by ohrozilo cenovú stabilitu vo Švajčiarsku,“ uviedla banka.
Odhad inflácie na rok 2026 centrálna banka zvýšila na 0,6 % z úrovne 0,5 %. Na úrovni 0,6 % by mala inflácia zotrvať aj v roku 2027 a následne v roku 2028 mierne vzrásť na 0,7 %. Centrálna banka zároveň potvrdila svoj hospodársky výhľad pre roky 2026 aj 2027. V tomto roku očakáva posilnenie výkonu ekonomiky o 1 % a v budúcom o 1,5 %.