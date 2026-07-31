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Švajčiarska centrálna banka sa v 1. polroku vrátila k zisku
Švajčiarska národná banka (SNB) v piatok uviedla, že za 1. polrok dosiahla zisk 25,2 miliardy CHF (27,03 miliardy eur).
Autor TASR
Bern 31. júla (TASR) - Švajčiarska centrálna banka zaznamenala za 1. polrok tohto roka zisk nad 25 miliárd švajčiarskych frankov po tom, ako za rovnaké obdobie minulého roka vykázala stratu za viac než 15 miliárd CHF. Stratová však bola aj v 1. kvartáli tohto roka a obrat zabezpečil vývoj na trhoch v 2. štvrťroku. Informovali o tom agentúra Reuters a portál blue News.
Švajčiarska národná banka (SNB) v piatok uviedla, že za 1. polrok dosiahla zisk 25,2 miliardy CHF (27,03 miliardy eur). Poukázala najmä na 2. štvrťrok, za ktorý vykázala zisk 25,8 miliardy CHF, čo kompenzovalo miernu stratu v prvých troch mesiacoch roka. Ešte lepší vývoj zaznamenala v medziročnom porovnaní, keď za 1. polrok 2025 oznámila stratu za viac než 15 miliárd CHF.
Výsledky SNB prekonali očakávania analytikov banky UBS. Tí počítali so ziskom v rozmedzí od 19 miliárd do 24 miliárd CHF.
Výraznou mierou k tomu prispel vývoj na akciových trhoch v 2. kvartáli. Práve ich rast pomohol kompenzovať výrazný pokles ceny zlata. To sa odrazilo na pozíciách banky v cudzej mene, kde SNB vykázala za 2. štvrťrok zisk 39,9 miliardy CHF a za celý 1. polrok 31,7 miliardy CHF.
Naopak, z držby zlata SNB zaznamenala v 2. štvrťroku stratu v hodnote vyše 14 miliárd CHF a za šesť mesiacov roka viac než 6 miliárd CHF.
(1 EUR = 0,9324 CHF)
Švajčiarska národná banka (SNB) v piatok uviedla, že za 1. polrok dosiahla zisk 25,2 miliardy CHF (27,03 miliardy eur). Poukázala najmä na 2. štvrťrok, za ktorý vykázala zisk 25,8 miliardy CHF, čo kompenzovalo miernu stratu v prvých troch mesiacoch roka. Ešte lepší vývoj zaznamenala v medziročnom porovnaní, keď za 1. polrok 2025 oznámila stratu za viac než 15 miliárd CHF.
Výsledky SNB prekonali očakávania analytikov banky UBS. Tí počítali so ziskom v rozmedzí od 19 miliárd do 24 miliárd CHF.
Výraznou mierou k tomu prispel vývoj na akciových trhoch v 2. kvartáli. Práve ich rast pomohol kompenzovať výrazný pokles ceny zlata. To sa odrazilo na pozíciách banky v cudzej mene, kde SNB vykázala za 2. štvrťrok zisk 39,9 miliardy CHF a za celý 1. polrok 31,7 miliardy CHF.
Naopak, z držby zlata SNB zaznamenala v 2. štvrťroku stratu v hodnote vyše 14 miliárd CHF a za šesť mesiacov roka viac než 6 miliárd CHF.
(1 EUR = 0,9324 CHF)