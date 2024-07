Švajčiarska centrálna banka vykázala za 1. polrok rekordný zisk

Bern 31. júla (TASR) - Švajčiarska centrálna banka (SNB) oznámila za 1. polrok tohto roka zisk na úrovni takmer 57 miliárd švajčiarskych frankov (CHF). To je najvyšší zisk za šesť mesiacov roka v 117-ročnej histórii banky. K rekordu však prispel iba 1. štvrťrok, ktorý bol sám rekordný a dokázal vykompenzovať stratu banky za 2. kvartál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



SNB oznámila, že za šesť mesiacov roka zaznamenala zisk 56,8 miliardy CHF (59,22 miliardy eur). Rekordné výsledky zabezpečil 1. kvartál, v ktorom banka zaznamenala rekordný zisk na úrovni 58,8 miliardy CHF. Prekonala vtedy predchádzajúci rekord z 2. štvrťroka 2020, v ktorom zisk dosiahol 38,9 miliardy CHF.



Výsledok za 1. štvrťrok výrazne ovplyvnili pozície centrálnej banky v cudzej mene. V tejto oblasti zaznamenala SNB v prvých troch mesiacoch roka zisk 52,4 miliardy CHF, k čomu prispel rast svetových akciových trhov na začiatku roka, ako aj pokles kurzu švajčiarskeho franku.



V 2. kvartáli však vykázala stratu 2 miliardy CHF. Dôvodom je pokles cien dlhopisov a posilnenie kurzu národnej meny.



Zvýšila sa však hodnota zlata v držbe SNB za 1. polrok. Zisk z jeho držby predstavoval približne 12,2 miliardy CHF po tom, ako cena zlata vzrástla tento rok o 20 %. Podporilo ju rastúce geopolitické napätie a zvýšený dopyt zo strany centrálnych bánk.



Švajčiarska banka UBS očakáva, že po predchádzajúcich stratových rokoch by v roku 2024 mala centrálna banka vykázať zisk. Aby však mohla zrealizovať platby federálnej vláde a švajčiarskym kantónom, zisk by mal dosiahnuť aspoň 65 miliárd CHF.



Ekonóm UBS Florian Germanier v tejto súvislosti poukázal na kurz franku, ktorý by mohol ovplyvniť výsledky centrálnej banky za celý rok. Ako dodal, UBS očakáva ďalšie posilňovanie kurzu švajčiarskej meny, keďže na jednej strane sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb zo strany ďalších centrálnych bánk a na druhej bude mať na kurz franku vplyv aj geopolitické napätie. To zvyšuje záujem o švajčiarsku menu ako o takzvaný bezpečný prístav.



(1 EUR = 0,9592 CHF)