Švajčiarska centrálna banka vykázala vlani zisk cez 26 miliárd frankov
Švajčiarska národná banka (SNB) v pondelok oznámila, že za rok 2025 dosiahla zisk 26,1 miliardy CHF (28,67 miliardy eur).
Autor TASR
Zürich 2. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka zaznamenala za minulý rok zisk viac než 26 miliárd švajčiarskych frankov (CHF) a potvrdila tak predbežný odhad zo začiatku roka. Výsledok síce znamená výrazný pokles zisku v porovnaní s rokom 2024, je to však druhý zisk v rade po dvoch rokoch vysokých strát. Informovala o tom agentúra Reuters.
Švajčiarska národná banka (SNB) v pondelok oznámila, že za rok 2025 dosiahla zisk 26,1 miliardy CHF (28,67 miliardy eur). Potvrdila tak predbežný odhad z januára, v ktorom uviedla, že očakáva zisk „okolo 26 miliárd CHF“.
Minuloročný zisk je výrazne nižší než zisk za rok 2024, ktorý predstavoval 80,7 miliardy CHF a ktorým SNB prekonala predchádzajúci rekord z roku 2017. Vtedy jej zisk dosiahol 54 miliárd CHF. Na druhej strane, v rokoch 2023 a 2022 vykázala banka stratu. V roku 2023 dosiahla strata 3,2 miliardy CHF a rok predtým rekordných 132,5 miliardy CHF, keď takmer celú stratu (131,5 miliardy CHF) utrpela SNB zo svojich pozícií v cudzej mene.
Za minulý rok jej výsledky podporil najmä prudký rast ceny zlata. Hodnota zlata v držbe švajčiarskej centrálnej banky vzrástla vlani o 36,2 miliardy CHF. Avšak z pozícií v cudzej a v domácej mene zaznamenala SNB stratu vo výške zhruba 8,8 miliardy CHF, respektíve 0,9 miliardy CHF. Zvýšili sa aj jej prevádzkové náklady, približne o 400 miliónov CHF.
Minuloročný zisk teraz umožní centrálnej banke zrealizovať platby federálnej vláde a švajčiarskym kantónom v celkovej výške 4 miliardy CHF.
(1 EUR = 0,9104 CHF)
