Švajčiarska centrálna banka zaznamenala vlani stratu vyše 3 mld. CHF

Bern 4. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka (SNB) oznámila za minulý rok stratu vyše 3 miliardy švajčiarskych frankov, keď výsledky ovplyvnili jej vlastné úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra AFP.



SNB v pondelok uviedla, že za minulý rok zaznamenala stratu 3,2 miliardy CHF (3,34 miliardy eur). Výška straty je tak vyššia, než banka predpokladala na začiatku januára. Vtedy odhadovala, že strata dosiahne 3 miliardy CHF. Tento výsledok znamená, že podobne ako v minulom, ani v tomto roku banka nezrealizuje platby federálnej vláde a švajčiarskym kantónom. Stane sa tak tretíkrát od založenia banky v roku 1906.



Podobne ako iné centrálne banky aj SNB zvýšila úrokové sadzby, aby dostala infláciu pod kontrolu. Zvýšila ich zo záporných hodnôt, a to znamená, že SNB musela platiť úroky komerčným bankám, ktoré mali u nej uložené peniaze. V čase, keď boli úrokové sadzby v zápornom teritóriu, to bolo naopak, a úroky museli z vkladov v centrálnej banke platiť komerčné banky.



Strata za minulý rok však ani zďaleka nedosahuje výšku straty z roku 2022. Vtedy dosiahla 132,5 miliardy CHF. Bola to najvyššia strata v histórii banky, keď takmer celú stratu, až 131,5 miliardy CHF, utrpela SNB zo svojich pozícií v cudzej mene. Predchádzajúci rekord vykázala SNB za rok 2015, a to na úrovni 23 miliárd CHF.



Čo sa týka straty v minulom roku, ovplyvnili ju pozície v domácej mene, kde banka zaznamenala stratu približne 8,5 miliardy CHF. V roku 2022 to bola jedna miliarda frankov. Naopak, čo sa týka pozícií v cudzej mene, v minulom roku zaznamenala SNB zisk zhruba 4 miliardy CHF.



Zároveň sa zvýšila hodnota zlata v držbe centrálnej banky. V minulom roku vzrástla približne o 1,7 miliardy CHF, keď sa ceny žltého kovu zvýšili o 3,1 %.



(1 EUR = 0,9582 CHF)