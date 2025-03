Švajčiarska centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu

Zürich 20. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka (SNB) vo štvrtok znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,25 % z 0,5 %. Náklady na pôžičky sú tak tesne nad nulou, keďže banka zvažuje vplyv obchodnej politiky prezidenta USA Donalda Trumpa na infláciu a globálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



SNB znížila svoju úrokovú sadzbu už piatykrát od marca 2024. Analytici takýto krok očakávali. Nová sadzba SNB na úrovni 0,25 % je najnižšia od septembra 2022 a centrálnu banku opäť ponecháva blízko mínusovým úrokom.



Banka vo vyhlásení zdôraznila, že tento krok "zabezpečí, že menové podmienky zostanú primerané vzhľadom na nízky inflačný tlak a zvýšené riziká poklesu inflácie. SNB bude naďalej pozorne sledovať situáciu a v prípade potreby upraví svoju menovú politiku, aby zabezpečila, že inflácia zostane v strednodobom rozsahu konzistentná s cenovou stabilitou."



SNB znížila sadzby, aby pomohla zabrániť ďalšiemu poklesu inflácie vo Švajčiarsku, ktorá vo februári dosiahla 0,3 %, čo je najnižšia úroveň za takmer štyri roky. Cieľom zníženia kľúčového úroku je zabrániť poklesu inflácie pod cieľový rozsah banky v pásme 0 - 2 %, ktorý definuje ako cenovú stabilitu.



Banka vo štvrtok predpovedala tiež, že priemerná miera inflácie vo Švajčiarsku bude v roku 2025 na úrovni 0,4 %, v roku 2026 na úrovni 0,8 % a v roku 2027 na úrovni 0,8 %. Odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v roku 2025 zvýši o 1 % až 1,5 % a v roku 2026 o 1,25 %.







Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska vo februári vzrástol



Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska sa vo februári 2025 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, keďže vývoz vzrástol viac ako dovoz. Ukázali to vo štvrtok údaje švajčiarskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Z colných údajov vyplýva, že prebytok obchodnej bilancie Švajčiarska vo februári 2025 vzrástol na 4,28 miliardy švajčiarskych frankov (4,47 miliardy eur) zo 4,07 miliardy CHF v januári.



Export sa v reálnom vyjadrení zvýšil medzimesačne o 4,2 % po poklese o 3,9 % v januári a dovoz stúpol o 3,3 % (-1,4 % v predchádzajúcom mesiaci).



V nominálnom vyjadrení vzrástol vývoz o 6,6 % a dovoz o 7 %.



Podľa colných údajov vo februári sa zvýšil vývoz do Severnej Ameriky (9,1 %) a Európy (6,6 %), ale do Ázie klesol (-0,5 %).



A dovoz vo februári vzrástol v prípade Európy (7,8 %), Ázie (4,2 %) a Strednej a Južnej Ameriky (1,8 %) a klesol zo Severnej Ameriky (-5,3 %) a Afriky (-2,7 %).



Federácia švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu vo štvrtok uviedla, že export hodiniek vo februári medziročne klesol o 8,2 %.



(1 EUR = 0,9583 CHF)