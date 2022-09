Švajčiarska centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu

Bern 22. septembra (TASR) - Švajčiarska centrálna banka zvýšila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu, čím sa kľúčový úrok prvýkrát za takmer osem rokov vrátil do pozitívneho teritória. Banka tak rozhodla po tom, ako zvýšila inflačné očakávania pre tento aj nasledujúce dva roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Švajčiarska národná banka (SNB) zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu iba druhýkrát za 15 rokov, pričom nevylúčila, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať. Pridala sa tak k ďalším centrálnym bankám, ktoré postupne dvíhajú úroky v úsilí dostať vysokú infláciu pod kontrolu.



SNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 0,50 %, v súlade s odhadmi ekonómov. Na predchádzajúcich -0,25 % ju nečakane zvýšila v júni, pričom predtým bola sadzba od januára 2015 na -0,75 %, čím SNB bránila posilňovaniu švajčiarskeho franku vyhľadávaného ako bezpečný prístav.



Banka zároveň uviedla, že v tomto trende môže pokračovať aj na ďalších zasadnutiach. "Nedá sa vylúčiť, že budú potrebné ďalšie zvýšenia hlavnej úrokovej sadzby s cieľom zabezpečenia cenovej stability v strednodobom horizonte," uviedla SNB. Okrem toho dodala, že "s cieľom zabezpečiť adekvátne menové podmienky je ochotná vyvinúť potrebnú aktivitu aj na devízových trhoch".



Centrálna banka zvýšila odhad inflácie tento rok na 3 % z pôvodne očakávanej úrovne 2,8 %. Na budúci rok síce počíta so zmiernením inflácie, bude však vyššia, než SNB pôvodne očakávala. Zatiaľ čo predtým počítala s infláciou na úrovni 1,9 %, nová prognóza hovorí o raste spotrebiteľských cien v roku 2023 o 2,4 %.



Odhad inflácie mierne zvýšila aj na rok 2024. Pôvodne počítala so zmiernením rastu na 1,6 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,7 %.



Rast ekonomiky odhaduje SNB v tomto roku na úrovni 2 %. To je zhruba o 0,5 percentuálneho bodu menej než banka stanovila v predchádzajúcom odhade.