Švajčiarska čokoláda Toblerone sa bude vyrábať aj v Bratislave

Bern/Bratislava 25. júna (TASR) - Známa švajčiarska čokoláda Toblerone sa čoskoro bude vyrábať aj v Bratislave.



Výrobca čokolády, firma Mondelez, presunie časť výroby do Bratislavy, kde by sa mala začať produkovať od konca budúceho roka. "Od konca roka 2023 pridávame obmedzenú produkciu na Slovensku," potvrdila vo štvrtok (23. 6.) hovorkyňa Mondelezu Livia Kolmitzová správu švajčiarskeho rozhlasu a televízie SRF.



Ikonická trojuholníková čokoláda Toblerone sa začala vyrábať v roku 1908 a od začiatku 90. rokov minulého storočia a exkluzívne produkuje v jedinej fabrike v Berne. Dôvodom premiestnenia časti produkcie do Bratislavy, kde Mondelez vlastní bývalú čokoládovňu Figaro, je podľa firmy silný rast a potreby zvýšenia kapacity.



Mondelez o plánovanom spustení výroby Toblerone v Bratislave začiatkom tohto týždňa informovalo zamestnancov závodu v Berne. Problémom je, že týmto krokom Toblerone zrejme príde o označenie "švajčiarska mliečna čokoláda" (Schweizer Milchschokolade), keďže označenie "švajčiarska/švajčiarsky" je podľa odvetvovej dohody chránené a môže sa používať len na produktoch stopercentne vyrobených vo Švajčiarsku.