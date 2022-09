Švajčiarska ekonomika aj v 2. štvrťroku pokračovala v raste

Zürich 5. septembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika aj v 2. štvrťroku vzrástla v porovnaní s prvými tromi mesiacmi, a to o 0,3 %. Vďačí za to pokračujúcemu zotavovaniu sektora služieb z obmedzení spojených s ochorením COVID-19 a masívnym spotrebiteľským výdavkom. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO).



Na ilustráciu, v prvých troch mesiacoch roka sa výkon švajčiarskej ekonomiky po revízii zvýšil o 0,5 % oproti predchádzajúcemu kvartálu.



V medziročnom porovnaní stúpol hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v období apríl - jún o 2,8 %.



Ekonómovia predpovedali Švajčiarsku v 2. štvrťroku nárast HDP medzikvartálne o 0,4 % a medziročne o 3 %.



Švajčiarska ekonomika odoláva turbulenciám na svetových trhoch pomerne dobre. Vláda zatiaľ nevidí bezprostrednú potrebu opatrení, ktoré by pomohli zmierniť bremeno stúpajúcich cien energií, keďže ekonomike sa darí, nezamestnanosť je nízka a inflácia by mala v budúcom roku klesať.



Medziročný rast inflácie vo Švajčiarsku sa v auguste zrýchlil, už siedmy mesiac v rade, na 3,5 %. Stále je však oveľa nižší ako inde v Európe, aj keď prekračuje 2-percentný cieľ švajčiarskej národnej banky.