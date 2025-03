Švajčiarska ekonomika bude rásť o niečo pomalšie, ako sa čakalo

Bern 18. marca (TASR) - Švajčiarska ekonomika bude tento rok pokračovať v raste, ale pomalším tempom, ako sa pôvodne predpokladalo. Uviedol to v utorok vo svojej jarnej prognóze Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorý revidoval smerom nadol odhad rastu v tomto aj v nasledujúcom roku. Dôvodom je neistota a obavy z globálnej obchodnej vojny. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Expertná skupina SECO predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v tomto roku zvýši o 1,4 % namiesto o 1,5 % v decembrovej prognóze. To je pod dlhodobým priemerným tempom rastu ekonomiky Švajčiarska na úrovni 1,8 %. SECO znížil tiež odhad rastu HDP v nasledujúcom roku 2026 na 1,6 % z predchádzajúcich 1,7 %.



"Aktuálne prognózy predpokladajú, že nedôjde k žiadnej eskalácii globálnej obchodnej vojny," uviedol SECO, podľa ktorého sa napriek tomu dajú očakávať určité negatívne vplyvy, pričom poukázal na neistoty, ktoré ovplyvňujú investičné rozhodnutia aj ekonomiku.



Švajčiarsko je tradične jednou z odolnejších európskych ekonomík. Niektoré odvetvia, najmä výroba, však stále zápasia s poklesom dopytu v dôsledku oslabenia ekonomiky Nemecka, jedného z hlavných vývozných trhov Švajčiarska.



Obavy vyvoláva aj čoraz väčšia hrozba globálnej obchodnej vojny, ktorú spustil americký prezident Donald Trump zvyšovaním ciel, čo prináša odvetné opatrenia v Európe aj inde vo svete.



Švajčiarsky priemysel, ktorý minulý rok zápasil s nižším predajom a exportom, varoval pred vplyvom amerických a európskych ciel, ktoré by zasiahli 70 % exportu švajčiarskych technológií.



Napriek tomu sa očakáva, že inflácia vo Švajčiarsku zostane nízka. Podľa odhadu SECO spotrebiteľské ceny v roku 2025 vzrastú o 0,3 % a v roku 2026 o 0,6 %, čo sa zhoduje s decembrovou prognózou.



Nezamestnanosť by mala zostať nízka, na úrovni 2,8 % v tomto roku aj v roku 2026, čo je mierne viac ako 2,7 % v predchádzajúcej prognóze.