Švajčiarska ekonomika by mala tento rok posilniť o 1,2 %

Bern 17. júna (TASR) - Švajčiarska ekonomika by mala v tomto roku rásť výrazne podpriemerným tempom. Hlavnými dôvodmi sú nízke využitie kapacít priemyselnej výroby a vysoké náklady na financovanie, čo sa prejaví na utlmení investícií. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý sa v pondelok odvolal na aktualizovanú prognózu Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO).



Expertná skupina SECO mierne zlepšila tohtoročnú prognózu rastu na 1,2 % zo skôr odhadovaných 1,1 %. Hospodársky rast by sa mal opierať najmä o vývoz, zatiaľ čo vyššia zamestnanosť a pomerne stabilná inflácia by mali podporiť súkromnú spotrebu. Normalizáciu rastu na úrovni 1,7 % SECO očakáva v roku 2025 vďaka predpokladanému oživeniu svetového hospodárstva.



Miera nezamestnanosti sa podľa aktuálnej prognózy v roku 2024 zvýši na 2,4 % a v roku 2025 na 2,6 %. Oba údaje SECO revidoval smerom nahor o jeden percentuálny bod. Ďalej sa očakáva zmiernenie inflácie na 1,4 % v roku 2024 a ďalší pokles na 1,1 % v budúcom roku.