Bern 10. apríla (TASR) - Švajčiarska ekonomika by mohla tento rok zaznamenať dvojciferný pokles v dôsledku reštrikcií, ktorá majú spomaliť šírenie nového koronavírusu. Uviedol to švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO.



Rozsiahle blokády hlavných obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko, by mohli v tomto roku viesť k poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) Švajčiarska až o 10,4 % v prípade, že dôjde k naplneniu "horšieho scenára".



Tento scenár predpovedá vývoj v tvare písmena L v dôsledku sekundárnych účinkov, ako sú bankroty a zlyhané úvery. V nasledujúcom roku 2021 počíta SECO s rastom švajčiarskej ekonomiky o 3,4 %.



V marci pritom SECO predpovedal tento rok pokles HDP o 1,5 % a na budúci rok jeho zvýšenie o 3,3 %.



Sekretariát odhaduje tiež, že miera nezamestnanosti dosiahne v tomto roku 4,5 % a na budúci rok stúpne na 6 %.



V prípade "lepšieho" scenára, v tvare písmena V, sa blokáda v Nemecku môže skončiť do konca mája. V tomto prípade môže HDP Švajčiarska tento rok klesnúť o 7,1 % a na budúci rok vzrásť o 8,3 %.