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Švajčiarska ekonomika by nové americké dovozné clá mala zvládnuť
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v stredu (25. 11.) oznámil, že Spojené štáty plánujú zaviesť nové dovozné clá na najväčších obchodných partnerov USA.
Autor TASR
Bern 26. novembra (TASR) - Zvýšenie ciel zo strany USA na švajčiarske produkty švajčiarsku ekonomiku síce zasiahne, avšak škody budú iba mierne. Uviedol to vo štvrtok Švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. Informovala o tom agentúra Reuters.
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v stredu (25. 11.) oznámil, že Spojené štáty plánujú zaviesť nové dovozné clá na najväčších obchodných partnerov USA. Clá by sa mali týkať celkovo 14 štátov vrátane Číny a Európskej únie. Ako dôvod USA uvádzajú nadmernú priemyselnú kapacitu v dotknutých krajinách.
Jedným zo 14 obchodných partnerov je aj Švajčiarsko, na ktoré by sa po novom mali vzťahovať 15-percentné clá. Pôvodné clá boli stanovené na 12,5 %.
Ak v januári vstúpia v USA do platnosti clá na švajčiarske produkty na úrovni 15 %, budúcoročný hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska by mal byť o menej než 0,1 % nižší, než sa pôvodne čakalo, uviedol KOF. „Aj keď je to viac než 12,5 %, bude sa to dať zvládnuť,“ povedal ekonóm KOF Hans Gersbach. „Je to síce bolestivé, ale znesiteľné. Ak sa clá zmenia len v takomto rozsahu, vplyv na nezamestnanosť bude minimálny,“ dodal.
Čiastočnou útechou pre švajčiarske firmy zaťažené zvýšenými clami je fakt, že takýmto clám čelia aj konkurenti z Európskej únie. Aj na tých sa bude na základe plánov USA vzťahovať 15-percentné clo.
Ďalším pozitívom podľa Gersbacha je, že kľúčové sektory ako napríklad farmaceutický, ktorý patrí medzi hlavných švajčiarskych vývozcov, zostávajú do veľkej miery od ciel oslobodené. „Niektoré firmy tým utrpia, väčšina švajčiarskych podnikov však buď dokáže zvýšiť ceny tak, aby vyššie clá kompenzovali, alebo prijme mierne nižšie ziskové marže,“ dodal.
Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v stredu (25. 11.) oznámil, že Spojené štáty plánujú zaviesť nové dovozné clá na najväčších obchodných partnerov USA. Clá by sa mali týkať celkovo 14 štátov vrátane Číny a Európskej únie. Ako dôvod USA uvádzajú nadmernú priemyselnú kapacitu v dotknutých krajinách.
Jedným zo 14 obchodných partnerov je aj Švajčiarsko, na ktoré by sa po novom mali vzťahovať 15-percentné clá. Pôvodné clá boli stanovené na 12,5 %.
Ak v januári vstúpia v USA do platnosti clá na švajčiarske produkty na úrovni 15 %, budúcoročný hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska by mal byť o menej než 0,1 % nižší, než sa pôvodne čakalo, uviedol KOF. „Aj keď je to viac než 12,5 %, bude sa to dať zvládnuť,“ povedal ekonóm KOF Hans Gersbach. „Je to síce bolestivé, ale znesiteľné. Ak sa clá zmenia len v takomto rozsahu, vplyv na nezamestnanosť bude minimálny,“ dodal.
Čiastočnou útechou pre švajčiarske firmy zaťažené zvýšenými clami je fakt, že takýmto clám čelia aj konkurenti z Európskej únie. Aj na tých sa bude na základe plánov USA vzťahovať 15-percentné clo.
Ďalším pozitívom podľa Gersbacha je, že kľúčové sektory ako napríklad farmaceutický, ktorý patrí medzi hlavných švajčiarskych vývozcov, zostávajú do veľkej miery od ciel oslobodené. „Niektoré firmy tým utrpia, väčšina švajčiarskych podnikov však buď dokáže zvýšiť ceny tak, aby vyššie clá kompenzovali, alebo prijme mierne nižšie ziskové marže,“ dodal.