Švajčiarska ekonomika klesla najprudšie od začiatku pandémie
Pod pokles švajčiarskej ekonomiky sa podpísal najmä vývoj v chemickom a vo farmaceutickom priemysle, ktoré doplatili na uvalenie vysokých dovozných ciel zo strany USA v lete tohto roka.
Autor TASR
Bern 28. novembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika v 3. štvrťroku klesla, prvýkrát za takmer dva roky, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie od roku 2020. Spresnené údaje, ktoré v piatok zverejnil Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt Švajčiarska klesol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 % po nahor revidovanom raste v predchádzajúcom kvartáli na úrovni 0,2 %, uviedol SECO, ktorý tak potvrdil predbežné údaje zo 17. novembra. Je to prvý pokles ekonomiky od 1. štvrťroka 2024 a najprudší od prvých mesiacov pandémie nového koronavírusu.
Pod pokles švajčiarskej ekonomiky sa podpísal najmä vývoj v chemickom a vo farmaceutickom priemysle, ktoré doplatili na uvalenie vysokých dovozných ciel zo strany USA v lete tohto roka. K tomu sa pridalo oslabenie aktivity v sektore služieb.
Výrazne negatívne švajčiarsku ekonomiku ovplyvnil zahraničný obchod. Export klesol o 4,2 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles iba o 0,8 %. Klesla aj vládna spotreba a slabšie boli aj investície. Jediným svetlejším bodom v rámci hospodárstva bola súkromná spotreba, ktorá vzrástla o 0,4 %.
V medziročnom porovnaní zaznamenala švajčiarska ekonomika podľa tradingeconomics rast o 0,8 %. Aj v tomto prípade sú výsledky horšie než v 2. štvrťroku, v ktorom rast dosiahol 1,5 %.
