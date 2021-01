Švajčiarska ekonomika môže už tento rok dosiahnuť rast HDP o 4 %

Zürich 10. januára (TASR) - Švajčiarska ekonomika môže v tomto a budúcom roku rásť dvojnásobne než obvykle. Hrubý domáci produkt (HDP) by sa mohol v oboch rokoch vďaka zotaveniu z dôsledkov koronakrízy zvýšiť o 4 %.



Vládny šéf-ekonóm Eric Scheidegger pre Neue Zürcher Zeitung (NZZ) povedal, že vláda v pozitívnom scenári očakáva zotavenie globálnej ekonomiky v polovici tohto roka, čo výrazne pomôže švajčiarskemu hospodárstvu orientovanému na export. Podľa agentúry Reuters švajčiarska ekonomika obvykle rastie zhruba o 1,7 % ročne.



"V našom pozitívnom scenári očakávame výrazné zotavenie globálnej ekonomiky od leta," povedal Scheidegger. "V takom prípade Švajčiarsko môže dosiahnuť rast približne 4 % v rokoch 2021 aj 2022." Podľa neho vlani mnohé firmy mali prázdne objednávkové knihy a sektor služieb bol dlhý čas zatvorený, čo vytvorilo stratu v odhadovanej výške 72 miliárd CHF (66,5 miliardy eur).



Vládna pomoc, ktorá dosiahla 5 % HDP, zabránila ešte horším dôsledkom a výrazne prekročila úroveň pomoci počas finančnej krízy z rokov 2008 a 2009. HDP by sa mal na predkrízovú úroveň zotaviť do konca roka 2021, k čomu dopomôžu aj firemné investície.



Štátny sekretariát pre ekonomické vzťahy (SECO) v decembri zverejnil prognózu, podľa ktorej by sa HDP mal v tomto roku zvýšiť o 3 % a v roku 2022 o 3,1 %. Vlani klesol HDP o 3,3 %, čo je najhorší prepad od roka 1975.



(1 EUR = 1,0827 CHF)