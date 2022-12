Švajčiarska ekonomika na budúci rok mierne porastie

Bern 13. decembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika sa na budúci rok vyhne ťažkej recesii a mierne porastie. V roku 2024 by sa expanzia mala zrýchliť vďaka oživeniu globálnej ekonomiky, uviedol Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO) vo svojich zimných prognózach.



SECO počíta v roku 2023 so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 1 %. To znamená len mierne zhoršenie predpovede, keď v septembri očakával +1,1 %. V roku 2024 by sa tempo expanzie malo zrýchliť na 1,6 %. Sekretariát ponechal rastové vyhliadky pre tento rok na úrovni +2 %.



Zimné prognózy predpokladajú, že ekonomika nebude zápasiť s nedostatkom energie a výpadkami produkcie. SECO však predpokladá, že energetická situácia zostane napätá a ceny plynu a elektriny vysoké. Negatívny vplyv na zahraničný obchod bude mať v najbližších dvoch rokoch slabý globálny dopyt.



SECO na tento rok znížil svoju inflačnú prognózu na 2,9 % z 3 % a na rok 2030 na 2,2 % z 2,3 %. V roku 2024 by sa mala spomaliť na 1,5 %.