< sekcia Ekonomika
Švajčiarska ekonomika rástla minimálnym tempom
Spomalenie rastu zaznamenala ekonomika aj na medziročnej báze. Rast dosiahol 1,6 % oproti 2 % v 1. kvartáli.
Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Švajčiarska ekonomika si udržala v 2. kvartáli rast, tempo rastu však bolo minimálne a iba tesne sa vyhla stagnácii. Oznámil to vo štvrtok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorý zverejnil spresnené údaje. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli rast dosiahol 0,7 %. SECO tak potvrdil predbežný odhad spred dvoch týždňov. Zároveň upozornil, že pre vysoké dovozné clá, ktoré na švajčiarske produkty uvalila americká vláda, zhoršil vyhliadky rastu na tento aj budúci rok.
Za výrazným spomalením tempa rastu je najmä slabá aktivita v priemysle a pokles exportu. V raste ekonomiku udržal sektor služieb, uviedol SECO.
Spomalenie rastu zaznamenala ekonomika aj na medziročnej báze. Rast dosiahol 1,6 % oproti 2 % v 1. kvartáli.
Švajčiarske hospodárstvo čakajú podľa analytikov náročné časy, keďže Švajčiarsko patrí medzi krajiny, na ktoré prezident USA Donald Trump uvalil jedny z najvyšších dovozných ciel. Rast ekonomiky tak bude slabší, než sa pôvodne čakalo, najmä v roku 2026.
SECO uviedol, že opätovne zhoršil vyhliadky vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Hospodárstvo krajiny by tento rok malo vzrásť o 1,2 %, pričom v júni ešte očakával rast o 1,3 %. Na porovnanie, v marci počítal SECO s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 1,4 %.
Ešte výraznejšie revidoval SECO hospodársky výhľad na budúci rok. V marci počítal s rastom o 1,6 %, v júni očakával, že dosiahne 1,2 % a najnovšie ho zredukoval na 0,8 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli rast dosiahol 0,7 %. SECO tak potvrdil predbežný odhad spred dvoch týždňov. Zároveň upozornil, že pre vysoké dovozné clá, ktoré na švajčiarske produkty uvalila americká vláda, zhoršil vyhliadky rastu na tento aj budúci rok.
Za výrazným spomalením tempa rastu je najmä slabá aktivita v priemysle a pokles exportu. V raste ekonomiku udržal sektor služieb, uviedol SECO.
Spomalenie rastu zaznamenala ekonomika aj na medziročnej báze. Rast dosiahol 1,6 % oproti 2 % v 1. kvartáli.
Švajčiarske hospodárstvo čakajú podľa analytikov náročné časy, keďže Švajčiarsko patrí medzi krajiny, na ktoré prezident USA Donald Trump uvalil jedny z najvyšších dovozných ciel. Rast ekonomiky tak bude slabší, než sa pôvodne čakalo, najmä v roku 2026.
SECO uviedol, že opätovne zhoršil vyhliadky vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. Hospodárstvo krajiny by tento rok malo vzrásť o 1,2 %, pričom v júni ešte očakával rast o 1,3 %. Na porovnanie, v marci počítal SECO s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 1,4 %.
Ešte výraznejšie revidoval SECO hospodársky výhľad na budúci rok. V marci počítal s rastom o 1,6 %, v júni očakával, že dosiahne 1,2 % a najnovšie ho zredukoval na 0,8 %.