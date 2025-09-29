Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarska ekonomika rástla v 2. kvartáli výraznejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %.

Bern 29. septembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku o niečo výraznejšie medzikvartálne tempo rastu, než uvádzal predbežný odhad. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil revidované údaje švajčiarskeho štatistického úradu a Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti (SECO).

Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %. Predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 0,1 %.

V porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku sa však tempo rastu aj po revízii smerom nahor prudko spomalilo, keď za prvé tri mesiace tohto roka vzrástla švajčiarska ekonomika medzikvartálne o 0,8 %. Vývoj v 2. štvrťroku výrazne poznačila nepriaznivá situácia v priemysle a zahraničnom obchode.

Aj v medziročnom porovnaní sa švajčiarska ekonomika vyvíjala horšie než v 1. štvrťroku. Zatiaľ čo za prvé tri mesiace roka HDP Švajčiarska vzrástol medziročne o 2,5 %, v období od apríla do konca júna rast predstavoval 1,5 %. V tomto prípade boli údaje revidované smerom nadol, keď predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 1,6 %.
